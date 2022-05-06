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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-kimyasal-silah-stoklarini-imha-etme-cagrisi-1056130876.html
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı
Rusya'nın Washington'daki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD yönetimine kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunuldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T06:05+0300
2022-05-06T06:08+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
kimyasal silah
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Büyükelçiliğin Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Rusya'nın 2017 yılında kimyasal silah stoklarını tamamen imha ettiğinin altını çizen ve bu gerçeğin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından doğrulandığını hatırlatan elçilik, şöyle devam etti:Rus büyükelçilik, ABD'ye kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunurken, Amerikan toplumuna da Washington'un diğer ülkelerin aksine neden kimyasal silahlardan arınmayı geciktirdiğini sorgulama teklifinde bulundu.
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rusya, abd, kimyasal silah

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı

06:05 06.05.2022 (güncellendi: 06:08 06.05.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE ABD'nin 23. Kimyasal Taburu'ndan askerler Güney Kore'deki tatbikatta koruyucu kıyafetleriyle
ABD'nin 23. Kimyasal Taburu'ndan askerler Güney Kore'deki tatbikatta koruyucu kıyafetleriyle - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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Rusya'nın Washington'daki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD yönetimine kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunuldu.
Büyükelçiliğin Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yerel medya, (Amerikan) yönetiminin, ülkemizin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı iğrenç suçlamaları tekrarlamaya devam ediyor. Yetkilileri takip eden gazeteciler de elimizde kalan kimyasal silah cephaneliği ve bunların Ukrayna'da kullanılmasının planlandığı yönünde kanıt olmaksızın iddiada bulunmaya devam ediyor."
Rusya'nın 2017 yılında kimyasal silah stoklarını tamamen imha ettiğinin altını çizen ve bu gerçeğin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından doğrulandığını hatırlatan elçilik, şöyle devam etti:

"Kimyasal silah stoklarından henüz kurtulmamış Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na üye tek ülke, Rusya değil ABD'dir. Washington'un kimyasal silahsızlanmayı hızlandırmak için teknik kapasiteye ve mali kaynaklara sahip olduğu bir gerçek olarak biliniyor."

Rus büyükelçilik, ABD'ye kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunurken, Amerikan toplumuna da Washington'un diğer ülkelerin aksine neden kimyasal silahlardan arınmayı geciktirdiğini sorgulama teklifinde bulundu.
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