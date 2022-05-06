https://tr.sputniknews.com/20220506/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-kimyasal-silah-stoklarini-imha-etme-cagrisi-1056130876.html

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı

Rusya'nın Washington'daki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD yönetimine kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunuldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T06:05+0300

2022-05-06T06:05+0300

2022-05-06T06:08+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

kimyasal silah

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Büyükelçiliğin Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Rusya'nın 2017 yılında kimyasal silah stoklarını tamamen imha ettiğinin altını çizen ve bu gerçeğin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından doğrulandığını hatırlatan elçilik, şöyle devam etti:Rus büyükelçilik, ABD'ye kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunurken, Amerikan toplumuna da Washington'un diğer ülkelerin aksine neden kimyasal silahlardan arınmayı geciktirdiğini sorgulama teklifinde bulundu.

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rusya, abd, kimyasal silah