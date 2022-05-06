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https://tr.sputniknews.com/20220506/sigaraya-bir-zam-daha-ithal-bira-fiyatlari-da-artti-1056140086.html
Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı
Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı
Philip Morris ve JTI grubundaki sigaraların ardından TT grubu sigaralara zam geldi. Ayrıca, Efes grubunun ithal biralarının da fiyatları arttı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:50+0300
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türkiye
sigara
bira
zam
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.Güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, 10 Mayıs'tan sonra Coca-Cola ürünlerine de zam geleceğini söyledi. Listeye göre HD sigarasının en düşük fiyatı 21 TL oldu. En yüksek fiyatsa 27 TL’yle Violet Slims.Aybaş, Efes grubunun ithal biralarına gelen zammı da duyurdu.
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sigara, bira, zam

Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı

12:50 06.05.2022
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Philip Morris ve JTI grubundaki sigaraların ardından TT grubu sigaralara zam geldi. Ayrıca, Efes grubunun ithal biralarının da fiyatları arttı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, 10 Mayıs'tan sonra Coca-Cola ürünlerine de zam geleceğini söyledi. Listeye göre HD sigarasının en düşük fiyatı 21 TL oldu. En yüksek fiyatsa 27 TL’yle Violet Slims.
Aybaş, Efes grubunun ithal biralarına gelen zammı da duyurdu.
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