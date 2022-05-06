Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı
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Philip Morris ve JTI grubundaki sigaraların ardından TT grubu sigaralara zam geldi. Ayrıca, Efes grubunun ithal biralarının da fiyatları arttı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, 10 Mayıs'tan sonra Coca-Cola ürünlerine de zam geleceğini söyledi. Listeye göre HD sigarasının en düşük fiyatı 21 TL oldu. En yüksek fiyatsa 27 TL’yle Violet Slims.
2 TL sigara zammı.Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası pic.twitter.com/jKnpwgExA3— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 6, 2022
Aybaş, Efes grubunun ithal biralarına gelen zammı da duyurdu.
Bugün itibari ile Efes ithal 🍺 biralara zam.Corona 33,5 Cl:36 TL/ Amsterdam kutu/şişe 38tl/ Bomanti Filtresiz:25 tl /Özel seri : 23 tl /Miller 33cl:23 TL/ Miller 50 Cl :30 TL /Varım : 18 tl. Beck’s: 28 tl / Grolsh: 45— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 6, 2022
/ Duvel: 51 tl.