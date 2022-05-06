https://tr.sputniknews.com/20220506/sigaraya-bir-zam-daha-ithal-bira-fiyatlari-da-artti-1056140086.html

Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı

Sigaraya bir zam daha: İthal bira fiyatları da arttı

Philip Morris ve JTI grubundaki sigaraların ardından TT grubu sigaralara zam geldi. Ayrıca, Efes grubunun ithal biralarının da fiyatları arttı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:50+0300

2022-05-06T12:50+0300

2022-05-06T12:50+0300

türkiye

sigara

bira

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053461426_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df72932a347e69e0ea477474444fd834.jpg

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.Güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, 10 Mayıs'tan sonra Coca-Cola ürünlerine de zam geleceğini söyledi. Listeye göre HD sigarasının en düşük fiyatı 21 TL oldu. En yüksek fiyatsa 27 TL’yle Violet Slims.Aybaş, Efes grubunun ithal biralarına gelen zammı da duyurdu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sigara, bira, zam