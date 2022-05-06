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https://tr.sputniknews.com/20220506/sri-lankada-yeniden-olaganustu-hal-ilan-edildi-1056159074.html
Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T20:41+0300
2022-05-06T20:43+0300
dünya
asya & pasifik
sri lanka
gotabaya rajapaksa
ohal
olağanüstü hal (ohal)
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NDTV'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan 22 milyonluk ada ülkesinde hükümet karşıtı protestolar sürerken gece yarısından itibaren olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.Başkent Kolombo'da parlamentoya giden yolda binlerce öğrenci dünden bu yana kamp kuruyor.Olağanüstü hal kararı, polisin müdahalesine rağmen, göstericilerin parlamento binasına giden yollara iç çamaşırlarını asması ve çoğu yerde kontak kapatma eylemi yapması ardından geldi.hükümet karşıtı gösterilerÜlkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı."Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/sri-lankada-hukumet-karsiti-protestolarda-12-kisi-gozaltina-alindi-1056097145.html
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asya & pasifik, sri lanka, gotabaya rajapaksa, ohal, olağanüstü hal (ohal)

Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi

20:41 06.05.2022 (güncellendi: 20:43 06.05.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARASri Lanka - gösteri -
Sri Lanka - gösteri - - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi.
NDTV'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan 22 milyonluk ada ülkesinde hükümet karşıtı protestolar sürerken gece yarısından itibaren olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.
Başkent Kolombo'da parlamentoya giden yolda binlerce öğrenci dünden bu yana kamp kuruyor.
Olağanüstü hal kararı, polisin müdahalesine rağmen, göstericilerin parlamento binasına giden yollara iç çamaşırlarını asması ve çoğu yerde kontak kapatma eylemi yapması ardından geldi.

hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.
Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.
Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.
Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.
Sri Lanka'daki mali krizi protesto eden göstericilerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırmasının ardından başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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