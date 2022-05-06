https://tr.sputniknews.com/20220506/suudi-arabistan-havayollari-iki-yil-aradan-sonra-istanbul-ucuslarini-baslatiyor-1056133622.html
Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:35+0300
2022-05-06T09:35+0300
2022-05-06T09:35+0300
koronavirüs
suudi arabistan
uçak
koronavirüs
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İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi. Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, uçak, koronavirüs
Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
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Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor.
İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek.
Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak.
Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.
Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.