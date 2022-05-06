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Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
suudi arabistan
uçak
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İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi. Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.
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suudi arabistan, uçak, koronavirüs

Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor

09:35 06.05.2022
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor.
İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek.
Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak.
Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.
Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.
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