https://tr.sputniknews.com/20220506/suudi-milyarder-twitterdaki-hissesini-elinde-tutacagini-acikladi-1056128096.html
Suudi milyarder, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı
Suudi milyarder, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı
Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter'daki hisselerini elinde... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:07+0300
2022-05-06T00:07+0300
2022-05-06T00:07+0300
dünya
twitter
abd
prens el-velid bin talal
el velid bin talal
elon musk
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Suudi milyarder Velid bin Talal, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı.Bin Talal, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu."Seninle bir arada olmak harika, yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını kaydetti.Bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum." ifadesine yer verdi.Twitter'ın en büyük hissedarlarından Kingdom Holding Company'nin başındaki Suudi prens, Twitter'ı satın almak için teklif edilen değere karşı çıkmış ve hesabından yaptığı açıklamada, "Teklif Twitter'ın gerçek değerine yakın değil." demişti. Elon Musk ise "Kingdom, doğrudan ve dolaylı olarak Twitter'ın ne kadarına sahip?" ifadeleriyle Bin Talal'a cevap vermişti.Musk, geçen ay Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.Suudi milyarder, 2015 yılında yaptığı açıklamada şirketi Kingdom'un Twitter'daki hissesinin yüzde 5,2'ye yükseldiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html
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twitter , abd, prens el-velid bin talal, el velid bin talal, elon musk
Suudi milyarder, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı
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Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter'daki hisselerini elinde tutacağını duyurdu.
Suudi milyarder Velid bin Talal, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı.
Bin Talal, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu.
"Seninle bir arada olmak harika, yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını kaydetti.
Bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum." ifadesine yer verdi.
Twitter'ın en büyük hissedarlarından Kingdom Holding Company'nin başındaki Suudi prens, Twitter'ı satın almak için teklif edilen değere karşı çıkmış ve hesabından yaptığı açıklamada, "Teklif Twitter'ın gerçek değerine yakın değil." demişti. Elon Musk ise "Kingdom, doğrudan ve dolaylı olarak Twitter'ın ne kadarına sahip?" ifadeleriyle Bin Talal'a cevap vermişti.
Musk, geçen ay Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.
Suudi milyarder, 2015 yılında yaptığı açıklamada şirketi Kingdom'un Twitter'daki hissesinin yüzde 5,2'ye yükseldiğini duyurmuştu.