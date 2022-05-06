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https://tr.sputniknews.com/20220506/tcmb-enflasyonda-yine-enerjiye-dikkat-cekti-1056135282.html
TCMB enflasyonda yine enerjiye dikkat çekti
TCMB enflasyonda yine enerjiye dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan'da yüzde 70'e varan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde enerji... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T10:26+0300
2022-05-06T10:26+0300
ekonomi
merkez bankası
enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı enflasyon değerlendirmesinde yine yüksek enerji fiyatlarına vurgu yaptı.Değerlendirmede uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sorunlarının tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği, bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtildi.Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükselişin alt kalemler genelinde devam ettiği, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatlarının bu dönemde yüksek artış sergilediği vurgulandı."Enerji enflasyonu önemli ölçüde arttı"TCMB'nin değerlendirmesinde enerji enflasyonunun, doğalgaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydettiği belirtildi.Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyonun alt gruplar genelinde arttığını belirten TCMB enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel gruplarının öne çıkan gruplar olmaya devam ettiğini ifade etti."Belirli ürünlerde KDV indirimi fiyatlara yansıdı"Temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda yükselirken diğer alt gruplarda gerilediği belirten TCMB belirli ürünlere uygulanan KDV indiriminin fiyatlara yansıdığını, bu gelişme ile diğer temel mal grubunda fiyatların olumlu etkilendiğini söyledi.TCMB uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü, bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artmaya devam ettiğini belirtti.Tüketici enflasyonu yüzde 70'e, üretici enflasyonu yüzde 120'ye ulaştıTürkiye’de tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 69,97 ile beklentilerin üzerine çıkarken, Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Bloomberg HT anketine katılan kurumların medyan beklentisi enflasyonun yüzde 68,30’a yükseldiği yönündeydi.Enflasyon mart ayında yüzde 61,14 seviyesinde yükselmişti. Son veri ile enflasyon yükselişini 11. aya taşıdı.Üretici enflasyonu da yıllık yüzde 121,82 ile yüzde 121,90 seviyesindeki beklentiye yakın gerçekleşti ve Mart 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Tüketici fiyat endeksinin alt kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.Aylık bazda artışın en yüksek olduğu kalemler de yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı.Üretici fiyat endeksi tarafında ise yıllık olarak bakıldığında ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-acikladi-yillik-enflasyon-yuzde-6997-oldu-1056100937.html
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merkez bankası, enflasyon

TCMB enflasyonda yine enerjiye dikkat çekti

10:26 06.05.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan'da yüzde 70'e varan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde enerji enflasyonunun, doğalgaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydettiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı enflasyon değerlendirmesinde yine yüksek enerji fiyatlarına vurgu yaptı.
Değerlendirmede uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sorunlarının tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği, bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtildi.
Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükselişin alt kalemler genelinde devam ettiği, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatlarının bu dönemde yüksek artış sergilediği vurgulandı.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 69.97
Dün, 10:01

"Enerji enflasyonu önemli ölçüde arttı"

TCMB'nin değerlendirmesinde enerji enflasyonunun, doğalgaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydettiği belirtildi.
Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyonun alt gruplar genelinde arttığını belirten TCMB enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel gruplarının öne çıkan gruplar olmaya devam ettiğini ifade etti.

"Belirli ürünlerde KDV indirimi fiyatlara yansıdı"

Temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda yükselirken diğer alt gruplarda gerilediği belirten TCMB belirli ürünlere uygulanan KDV indiriminin fiyatlara yansıdığını, bu gelişme ile diğer temel mal grubunda fiyatların olumlu etkilendiğini söyledi.
TCMB uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü, bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artmaya devam ettiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu yüzde 70'e, üretici enflasyonu yüzde 120'ye ulaştı

Türkiye’de tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 69,97 ile beklentilerin üzerine çıkarken, Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Bloomberg HT anketine katılan kurumların medyan beklentisi enflasyonun yüzde 68,30’a yükseldiği yönündeydi.
Enflasyon mart ayında yüzde 61,14 seviyesinde yükselmişti. Son veri ile enflasyon yükselişini 11. aya taşıdı.
Üretici enflasyonu da yıllık yüzde 121,82 ile yüzde 121,90 seviyesindeki beklentiye yakın gerçekleşti ve Mart 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Tüketici fiyat endeksinin alt kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.
Aylık bazda artışın en yüksek olduğu kalemler de yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı.
Üretici fiyat endeksi tarafında ise yıllık olarak bakıldığında ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış gerçekleşti.
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