https://tr.sputniknews.com/20220506/trump-uyusturucu-kartellerini-vurmak-icin-meksikaya-fuze-atmayi-onermis-1056144151.html

Trump, uyuşturucu kartellerini vurmak için Meksika'ya füze atmayı önermiş

Trump, uyuşturucu kartellerini vurmak için Meksika'ya füze atmayı önermiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, dönemin savunma bakanı Mark Esper'e, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin laboratuvarlarını yok etmek için füze saldırısı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T14:42+0300

2022-05-06T14:42+0300

2022-05-06T14:50+0300

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Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın savunma bakanı olarak görev yaptığı yıllarda yaşadıklarını 'A Sacred Oath' (Kutsal Bir Yemin) isimli kitabında anlattı.Esper, 2020'de dönemin başkanı Donald Trump'ın kendisine 'uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için' Meksika'ya füze atıp atamayacaklarını sorduğunu söyledi. Trump'ın ülkede devam eden uyuşturucu kaçakçılığından endişe duyduğunu söyleyen Esper, bir gün Başkanın kendisine, "Meksikalıların kendi ülkeleri üzerinde kontrolleri yok" dediğini aktardı.Esper'in aktardığına göre Trump, saldırıyı gizli tutup tutamayacaklarını sormuş, olası iddialara karşı suçlamaları reddedebileceklerini söylemiş.Esper fikre karşı çıktığını, Trump'ın bunun üzerine "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz" dediğini yazdı. Eski bakanın aktardığına göre Trump, daha sonra "Suçlamalar karşısında biz yapmadık derim" diye konuşmuş.'Yüzüme bakmasaydı şaka olduğunu düşünürdüm'New York Times'ın aktardığına göre Esper, "Trump yüzüne bakmasaydı bunun bir şaka olduğunu düşünürdüm. Ancak surat ifadesindeki ciddiyeti gördüm" dedi.'Protestocuları bacaklarından vuramaz mıyız?' diye sormuşEsper kitabında ayrıca, Trump'ın 2020'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından Beyaz Saray çevresinde sokaklara dökülen protestoculara ateş açma fikrinden bahsettiğini ve protestoların yaşandığı bölgeye 10 bin asker göndermeyi teklif ettiğini de yazdı. Eski bakanın aktardığına göre Trump, "Onları bacaklarından falan vuramaz mıyız?" diye sormuş.Trump'ın 2020'de mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile yarıştığı seçimlerde askerlerden sandıklara el koymasını isteyebileceğinden endişe duyduğunu söyleyen Esper, bu konuda çalışanlarını uyardığını da yazdı.

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abd, donald trump, meksika, füze, uyuşturucu