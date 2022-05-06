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Türkiye'de geçen yıl 23.2 milyon ton çiğ süt üretildi
Türkiye'de geçen yıl 23.2 milyon ton çiğ süt üretildi
Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
süt
üretim
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Çiğ Süt Üretim İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, 2020'de 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2021'de yüzde 1.3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 5.6, koyun sütü üretimi yüzde 3.9 arttı. Aynı dönemde inek sütü üretimi yüzde 1.7, manda sütü üretimi de yüzde 0,2 azaldı. Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92.1'ini inek sütü, yüzde 4.9'unu koyun sütü, yüzde 2.7'sini keçi sütü ve yüzde 0.3'ünü manda sütü oluşturdu.
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süt, üretim

Türkiye'de geçen yıl 23.2 milyon ton çiğ süt üretildi

11:37 06.05.2022
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süt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Çiğ Süt Üretim İstatistikleri"ni açıkladı.
Buna göre, 2020'de 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2021'de yüzde 1.3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu.
Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 5.6, koyun sütü üretimi yüzde 3.9 arttı. Aynı dönemde inek sütü üretimi yüzde 1.7, manda sütü üretimi de yüzde 0,2 azaldı. Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92.1'ini inek sütü, yüzde 4.9'unu koyun sütü, yüzde 2.7'sini keçi sütü ve yüzde 0.3'ünü manda sütü oluşturdu.
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