Türkiye
SON DAKİKA| Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220506/tusedad-baskani-solakoglu-kirmizi-ete-7-tl-zam-gelecek-1056145261.html
TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Kırmızı ete 7 TL zam gelecek
TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Kırmızı ete 7 TL zam gelecek
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini açıkladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:25+0300
2022-05-06T14:25+0300
ekonomi
tüsedad
kırmızı et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103936/41/1039364170_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_dd5c50e004c2227054dcf162f94ca828.jpg
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi."Zamlar devam edecek"Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103936/41/1039364170_72:0:929:643_1920x0_80_0_0_56771ca1cdd2c2546b9f80476dd008c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüsedad, kırmızı et

TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Kırmızı ete 7 TL zam gelecek

14:25 06.05.2022
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini açıkladı.
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi.

"Zamlar devam edecek"

Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.
1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала