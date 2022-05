https://tr.sputniknews.com/20220506/tusedad-baskani-solakoglu-kirmizi-ete-7-tl-zam-gelecek-1056145261.html

TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Kırmızı ete 7 TL zam gelecek

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini açıkladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi."Zamlar devam edecek"Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.

