https://tr.sputniknews.com/20220506/yagmuru-cekerken-binanin-uzerine-yildirim-dustu-1056137416.html

Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

Hatay’da bir gencin sağanak yağış ve yıldırımları videoya çektiği esnada, karşı binaya yıldırım düştü. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T11:44+0300

2022-05-06T11:44+0300

2022-05-06T11:44+0300

yaşam

hatay

sağanak

yıldırım

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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan bir genç, yağmur yağarken çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Gencin ‘‘Bir tane daha düşecek, hissediyorum’’ diyerek geri saymaya başladığı anlarda tam karşısındaki apartmanın üzerine yıldırım düştü.Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "Şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.

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hatay, sağanak, yıldırım