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Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü
Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü
Hatay’da bir gencin sağanak yağış ve yıldırımları videoya çektiği esnada, karşı binaya yıldırım düştü. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T11:44+0300
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yaşam
hatay
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yıldırım
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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan bir genç, yağmur yağarken çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Gencin ‘‘Bir tane daha düşecek, hissediyorum’’ diyerek geri saymaya başladığı anlarda tam karşısındaki apartmanın üzerine yıldırım düştü.Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "Şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/antalyada-yolda-yururken-yakinina-yildirim-dustu-bacaklarindan-yaralandi-1053472760.html
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hatay, sağanak, yıldırım

Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

11:44 06.05.2022
© İHA / AHMET SEHERYağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü
Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA / AHMET SEHER
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Hatay’da bir gencin sağanak yağış ve yıldırımları videoya çektiği esnada, karşı binaya yıldırım düştü.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan bir genç, yağmur yağarken çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Gencin ‘‘Bir tane daha düşecek, hissediyorum’’ diyerek geri saymaya başladığı anlarda tam karşısındaki apartmanın üzerine yıldırım düştü.
Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "Şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.
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