https://tr.sputniknews.com/20220506/yunanistan-artan-elektrik-faturalariyla-mucadele-icin-yeni-yardim-planini-acikladi-1056140306.html

Yunanistan, artan elektrik faturalarıyla mücadele için yeni yardım planını açıkladı

Yunanistan, artan elektrik faturalarıyla mücadele için yeni yardım planını açıkladı

AB genelinde ve ülkesinde yaşanan enerji krizine ilişkin "Yavaş hareket eden Avrupa gemisini beklemeyeceğim" diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, artan... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:07+0300

2022-05-06T13:07+0300

2022-05-06T13:11+0300

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ortaklarının enerji krizine ortak bir yanıt üzerinde anlaşamaması nedeniyle ülkesinin tek başına hareket etmeye zorlandığını söyledi.Miçotakis, Yunan hanehalklarına, Aralık'tan Mayıs'a kadar olan faturalarındaki ek maliyetlerin yüzde 60'ının geri ödeneceğini duyurdu. Yunan politikacı, tüketicilerin maksimum 600 euro talep edebileceğini ve indirimin yalnızca yılda 45 bin euro veya daha az kazanan kişiler için geçerli olacağını söyledi.Miçotakis ayrıca, düşük gelirli kişilerin elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olacak mevcut düzenlemelerin de önümüzdeki iki ay içinde tüm haneleri kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. Fiyat artışlarının Ukrayna'daki krizden kaynaklandığını söyleyen Yunan Başbakan, planı finanse etmek için ülkenin elektrik üreticilerinin fiyatlardaki artıştan elde ettiği kazanca yüzde 90 oranında vergi uygulayacağını bildirdi.'Avrupa göreve hazırmış gibi görünmüyor'Miçotakis, "Bu konuda Avrupa -en azından şimdiye kadar- göreve hazırmış gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı."Yavaş hareket eden Avrupa gemisi rota değiştirene kadar beklemeyeceğim" diyen Başbakan, diğer 26 AB üye ülkesine ortak eylem çağrısında bulundu.Yunanistan'ın istatistik otoritesine göre Mart ayında enflasyon, kira, elektrik, ısıtma ve gaz maliyetlerinde yüzde 30'luk bir artış da dahil olmak üzere yüzde 8.9'a yükselerek son 28 yılın en yüksek seviyesini gördü.

https://tr.sputniknews.com/20220213/yunanistan-hukumetinden-artan-enerji-fiyatlari-aciklamasi-elimiz-bagli-oturmuyoruz-havlu-atmadik-1053795733.html

https://tr.sputniknews.com/20220421/yunanistanda-asgari-ucrete-50-euro-zam--1055747181.html

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yunanistan, yardım, enerji, maliyet, elektrik, fatura