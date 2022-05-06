https://tr.sputniknews.com/20220506/ziyaretciler-1-bucuk-milyonu-askin-laleye-zarar-vermisti-gulhane-parkinda-calisma-baslatildi-1056134833.html
Ziyaretçiler 1 buçuk milyonu aşkın laleye zarar vermişti: Gülhane Parkı'nda çalışma başlatıldı
Ziyaretçiler 1 buçuk milyonu aşkın laleye zarar vermişti: Gülhane Parkı'nda çalışma başlatıldı
Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçi ağırlayan Gülhane Parkı'nda yer alan 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T10:05+0300
2022-05-06T10:05+0300
2022-05-06T10:05+0300
yaşam
gülhane parkı
lale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056134808_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_20e57e5f5f2d6e9188d0aad0d5a8463e.jpg
Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bazı ziyaretçiler, parkta bulunan uyarı tabelalarına rağmen, 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmına ezerek ve kopararak zarar verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu. 'Yoğunluk kontrolden çıktı'4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu bu nedenle parkta çalışma başlatıldığını söyledi. Bayram boyunca büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.
gülhane parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056134808_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_922159f2aac7607fc4815f2d1bae74a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülhane parkı, lale
Ziyaretçiler 1 buçuk milyonu aşkın laleye zarar vermişti: Gülhane Parkı'nda çalışma başlatıldı
Abone ol
Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçi ağırlayan Gülhane Parkı'nda yer alan 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi. Parktaki görüntü tepkilere neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta çalışma başlattı
Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bazı ziyaretçiler, parkta bulunan uyarı tabelalarına rağmen, 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmına ezerek ve kopararak zarar verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.
'Yoğunluk kontrolden çıktı'
4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu bu nedenle parkta çalışma başlatıldığını söyledi. Bayram boyunca büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.