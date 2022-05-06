https://tr.sputniknews.com/20220506/ziyaretciler-1-bucuk-milyonu-askin-laleye-zarar-vermisti-gulhane-parkinda-calisma-baslatildi-1056134833.html

Ziyaretçiler 1 buçuk milyonu aşkın laleye zarar vermişti: Gülhane Parkı'nda çalışma başlatıldı

Ziyaretçiler 1 buçuk milyonu aşkın laleye zarar vermişti: Gülhane Parkı'nda çalışma başlatıldı

Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçi ağırlayan Gülhane Parkı'nda yer alan 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T10:05+0300

2022-05-06T10:05+0300

2022-05-06T10:05+0300

yaşam

gülhane parkı

lale

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Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bazı ziyaretçiler, parkta bulunan uyarı tabelalarına rağmen, 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmına ezerek ve kopararak zarar verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu. 'Yoğunluk kontrolden çıktı'4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu bu nedenle parkta çalışma başlatıldığını söyledi. Bayram boyunca büyük yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.

gülhane parkı

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gülhane parkı, lale