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https://tr.sputniknews.com/20220507/7-mayis-1840ta-rus-ve-dunya-muzik-tarihinin-en-buyuk-bestecilerinden-biri-pyotr-caykovskiy-dogdu-1056170502.html
7 Mayıs 1840’ta, Rus ve dünya müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Pyotr Çaykovski dünyaya geldi
7 Mayıs 1840’ta, Rus ve dünya müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Pyotr Çaykovski dünyaya geldi
7 Mayıs 1840’ta doğan ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski, ‘Kuğu Gölü', ‘Uyuyan Güzel’, ‘Fındıkkıran’ gibi dünyaca ünlü eserlerin yaratıcısı olarak müzik tarihine... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T14:25+0300
2022-05-07T14:29+0300
yaşam
pyotr ilyiç çaykovskiy
kuğu gölü
uyuyan güzel
klasik müzik
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19. yüzyılda yaşamış olan Pyotr İlyiç Çaykovskiy, 7 Mayıs 1840'ta o zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun Vyatka eyaletinde bulunan günümüz Udmurtya'sında küçük bir maden şehri olan Votkinsk'te doğdu. Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi Çaykovskiy, senfoni, opera, bale, enstrümantal ve oda müziği ile şarkı gibi birçok tarzda eser verdi. Günümüz klasik müzik repertuarında yer alan en önemli konser ve gösteri müziklerini besteledi. Bunların arasında Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran bale müzikleri, 1812 Uvertürü, ilk Piyano Konçertosu, son üç senfonisi ve Yevgeni Onegin opera müziği sayılabilir.
https://tr.sputniknews.com/20220310/operasyonun-2-haftasinda-batidan-rusyaya-absurt-yaptirimlar-bayraga-marsa-caykovskiye-yasak-1054617005.html
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pyotr ilyiç çaykovskiy, kuğu gölü, uyuyan güzel, klasik müzik

7 Mayıs 1840’ta, Rus ve dünya müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Pyotr Çaykovski dünyaya geldi

14:25 07.05.2022 (güncellendi: 14:29 07.05.2022)
© Fotoğraf : tchaikovskycompetition.comÇaykovski Yarışması
Çaykovski Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© Fotoğraf : tchaikovskycompetition.com
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7 Mayıs 1840’ta doğan ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski, ‘Kuğu Gölü', ‘Uyuyan Güzel’, ‘Fındıkkıran’ gibi dünyaca ünlü eserlerin yaratıcısı olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı  .
19. yüzyılda yaşamış olan Pyotr İlyiç Çaykovskiy, 7 Mayıs 1840'ta o zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun Vyatka eyaletinde bulunan günümüz Udmurtya'sında küçük bir maden şehri olan Votkinsk'te doğdu. Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi Çaykovskiy, senfoni, opera, bale, enstrümantal ve oda müziği ile şarkı gibi birçok tarzda eser verdi. Günümüz klasik müzik repertuarında yer alan en önemli konser ve gösteri müziklerini besteledi. Bunların arasında Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran bale müzikleri, 1812 Uvertürü, ilk Piyano Konçertosu, son üç senfonisi ve Yevgeni Onegin opera müziği sayılabilir.
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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Operasyonun 2. haftasında Batı’dan Rusya’ya ‘absürt' yaptırımlar: Bayrağa, marşa, Çaykovski'ye yasak
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