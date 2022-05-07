https://tr.sputniknews.com/20220507/7-mayis-1840ta-rus-ve-dunya-muzik-tarihinin-en-buyuk-bestecilerinden-biri-pyotr-caykovskiy-dogdu-1056170502.html

7 Mayıs 1840’ta, Rus ve dünya müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Pyotr Çaykovski dünyaya geldi

7 Mayıs 1840’ta, Rus ve dünya müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Pyotr Çaykovski dünyaya geldi

7 Mayıs 1840’ta doğan ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski, ‘Kuğu Gölü', ‘Uyuyan Güzel’, ‘Fındıkkıran’ gibi dünyaca ünlü eserlerin yaratıcısı olarak müzik tarihine... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T14:25+0300

2022-05-07T14:25+0300

2022-05-07T14:29+0300

yaşam

pyotr ilyiç çaykovskiy

kuğu gölü

uyuyan güzel

klasik müzik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101634/71/1016347121_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_6b7ac67e8ae4ab45e5999b43b9be20e1.jpg

19. yüzyılda yaşamış olan Pyotr İlyiç Çaykovskiy, 7 Mayıs 1840'ta o zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun Vyatka eyaletinde bulunan günümüz Udmurtya'sında küçük bir maden şehri olan Votkinsk'te doğdu. Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi Çaykovskiy, senfoni, opera, bale, enstrümantal ve oda müziği ile şarkı gibi birçok tarzda eser verdi. Günümüz klasik müzik repertuarında yer alan en önemli konser ve gösteri müziklerini besteledi. Bunların arasında Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran bale müzikleri, 1812 Uvertürü, ilk Piyano Konçertosu, son üç senfonisi ve Yevgeni Onegin opera müziği sayılabilir.

https://tr.sputniknews.com/20220310/operasyonun-2-haftasinda-batidan-rusyaya-absurt-yaptirimlar-bayraga-marsa-caykovskiye-yasak-1054617005.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pyotr ilyiç çaykovskiy, kuğu gölü, uyuyan güzel, klasik müzik