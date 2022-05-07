https://tr.sputniknews.com/20220507/afganistan-ve-pakistan-uyruklu-213-siginmaci-sinir-disi-edilerek-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1056166398.html

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 sığınmacı sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 sığınmacı sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 sığınmacı İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T01:26+0300

2022-05-07T01:26+0300

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türkiye

afganistan

pakistan

sığınmacı

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Aydın'da yakalanan Pakistan uyruklu 21, İstanbul'da yakalanan Afganistan uyruklu 120, Kocaeli'nde yakalanan Afganistan uyruklu 50 ve Bursa'da yakalanan Afganistan uyruklu 22 olmak üzere 213 sığınmacı, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildi.Anadolu Ajansı ekibi, her gün peyderpey ülkelerine gönderilen Afganistan uyruklu sığınmacıları İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi.Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen sığınmacılar, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindirildi.İstanbul İl Göç İdaresi rakamları paylaştıİstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 2021 yılında 71 bin 959 sığınmacı hakkında işlem yapıldığı belirtildi.Bu yıl 1 Ocak-6 Mayıs arasında 27 bin 296 sığınmacı hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu yabancılardan 8 bin 964'ü doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 14 bin 169 yabancı ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerimizdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Sığınmacın sınır dışı işlemlerinin hem charter uçuşlarıyla hem de tarifeli uçuşlarla gerçekleştirilmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, bugün 192 Afganistan uyruklu, 21 de Pakistan uyruklu olmak üzere 213 sığınmacının İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildiği vurgulandı.

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afganistan, pakistan, sığınmacı