https://tr.sputniknews.com/20220507/afganistandaki-taliban-yonetimi-kadinlarin-burka-giymeden-sokaga-cikmasini-yasakladi-1056169445.html

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların burka giymeden sokağa çıkmasını yasakladı

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların burka giymeden sokağa çıkmasını yasakladı

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kıldı. Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T11:54+0300

2022-05-07T11:54+0300

2022-05-07T12:01+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

burka

taliban

kadın

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ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban tarafından bugün yayımlanan kararnameye göre, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kılındı. Alınan son karar, kadınların toplumsal hayatın içinde varlığına dair yayımlanan en sert kararlardan biri.Afganistan İslam Emirliği'nin üçüncü Yüksek Komutanı olan ve dini bir lider olarak tanınarak Mevlevî unvanını kullanan Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan yeni yasaya göre Afganistan'da kadınlar toplum içine sadece burka giyerek çıkabilecek.Kararnamede, "Çok yaşlı veya genç olmayan kadınların mahrem olmayan erkeklerle tanıştıklarında tahrike neden olmamak için için şeriat hükümlerine göre gözleri hariç yüzlerini kapatmaları gerekir" denildi.Kabil'de bulunan Taliban komuta merkezinden kararı duyuran Ahundzade "Kadınlar bundan böyle kendilerini baştan ayağa örten burkalar giyecektir. Bu hem geleneksel hem de dini kurallara saygılı bir görünümdür." açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/taliban-afgan-kadinlarin-yalniz-ucmasini-yasakladi-1055104544.html

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