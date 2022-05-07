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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220507/afganistandaki-taliban-yonetimi-kadinlarin-burka-giymeden-sokaga-cikmasini-yasakladi-1056169445.html
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların burka giymeden sokağa çıkmasını yasakladı
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların burka giymeden sokağa çıkmasını yasakladı
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kıldı. Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T11:54+0300
2022-05-07T12:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
burka
taliban
kadın
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ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban tarafından bugün yayımlanan kararnameye göre, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kılındı. Alınan son karar, kadınların toplumsal hayatın içinde varlığına dair yayımlanan en sert kararlardan biri.Afganistan İslam Emirliği'nin üçüncü Yüksek Komutanı olan ve dini bir lider olarak tanınarak Mevlevî unvanını kullanan Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan yeni yasaya göre Afganistan'da kadınlar toplum içine sadece burka giyerek çıkabilecek.Kararnamede, "Çok yaşlı veya genç olmayan kadınların mahrem olmayan erkeklerle tanıştıklarında tahrike neden olmamak için için şeriat hükümlerine göre gözleri hariç yüzlerini kapatmaları gerekir" denildi.Kabil'de bulunan Taliban komuta merkezinden kararı duyuran Ahundzade "Kadınlar bundan böyle kendilerini baştan ayağa örten burkalar giyecektir. Bu hem geleneksel hem de dini kurallara saygılı bir görünümdür." açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/taliban-afgan-kadinlarin-yalniz-ucmasini-yasakladi-1055104544.html
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afganistan, burka, taliban, kadın

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların burka giymeden sokağa çıkmasını yasakladı

11:54 07.05.2022 (güncellendi: 12:01 07.05.2022)
© AFP 2022 / MOHD RASFANAfganistan'da yaşayan kadınlar
Afganistan'da yaşayan kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
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Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kıldı. Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan kararnamede, "Kadınlar bundan böyle kendilerini baştan ayağa örten burkalar giyecektir. Bu hem geleneksel hem de dini kurallara saygılı bir görünümdür" denildi.
ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban tarafından bugün yayımlanan kararnameye göre, kadınların kamusal alanda ‘burka’ giymesini zorunlu kılındı. Alınan son karar, kadınların toplumsal hayatın içinde varlığına dair yayımlanan en sert kararlardan biri.

Afganistan İslam Emirliği'nin üçüncü Yüksek Komutanı olan ve dini bir lider olarak tanınarak Mevlevî unvanını kullanan Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan yeni yasaya göre Afganistan'da kadınlar toplum içine sadece burka giyerek çıkabilecek.

Kararnamede, "Çok yaşlı veya genç olmayan kadınların mahrem olmayan erkeklerle tanıştıklarında tahrike neden olmamak için için şeriat hükümlerine göre gözleri hariç yüzlerini kapatmaları gerekir" denildi.
Kabil'de bulunan Taliban komuta merkezinden kararı duyuran Ahundzade "Kadınlar bundan böyle kendilerini baştan ayağa örten burkalar giyecektir. Bu hem geleneksel hem de dini kurallara saygılı bir görünümdür." açıklamasını yaptı.
Taliban - Afgan - Afganistan - Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, Afgan kadınların yalnız uçmasını yasakladı
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