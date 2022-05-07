https://tr.sputniknews.com/20220507/ahmet-hakan-siginmacilar-konusunda-oyle-bir-iklim-olusturuldu-ki-bir-kivilcim-yetip-de-artacak-1056168526.html

Ahmet Hakan: Sığınmacılar konusunda öyle bir iklim oluşturuldu ki, bir kıvılcım yetip de artacak

Ahmet Hakan: Sığınmacılar konusunda öyle bir iklim oluşturuldu ki, bir kıvılcım yetip de artacak

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sığınmacılar konusunda 'provokasyona sonsuz açık, tehlikeli bir ortam oluştuğunu' savunurken, "Allah korusun, bir... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T08:23+0300

2022-05-07T08:23+0300

2022-05-07T08:23+0300

türkiye

ahmet hakan

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

irkçı

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Hakan, yazısında şunları kaydetti:"Bayramdan bu yana... Sığınmacılar konusunda... Öyle bir ortam, öyle bir iklim, öyle bir atmosfer oluşturuldu ki... Aman Allah korusun... Bir kıvılcım yetip de artacak bile. Etki ajanlarının ağızlarının suyunu akıtacak bir ortam bu. Memleket düşmanlarının arayıp da bulamadığı türden bir ortam. İstihbarat örgütlerinin, örtülü örtüsüz her türlü operasyonu gerçekleştirebileceği bir iklim bu. Kışkırtmaya sonsuz açık bir iklim. Tehlikeli tuzaklara epey elverişli, düğmeye basmalara son derece uygun, karışıklık çıkarmaya süper elverişli bir atmosfer bu. Tekinsiz bir atmosfer."Hakan, "Ne olur sonsuz provokasyon iklimini, atmosferini üzerimizden atalım" çağrısı yaptı.

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ahmet hakan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, irkçı