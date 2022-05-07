https://tr.sputniknews.com/20220507/alanyada-arac-caldigi-one-surulen-ingiliz-yakalandi-1056166008.html
Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı
Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T00:55+0300
2022-05-07T00:55+0300
2022-05-07T00:56+0300
türkiye
alanya
yamaç paraşütü
ingiltere
araç
gözaltı
ingiliz
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında, 31 ATT 19 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında durdurulan aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarında aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki A.A.S. gözaltına alındı.El konulan araç sahibine teslim edilirken polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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alanya
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alanya, yamaç paraşütü, ingiltere, araç, gözaltı, ingiliz
Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı
00:55 07.05.2022 (güncellendi: 00:56 07.05.2022) Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında, 31 ATT 19 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında durdurulan aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarında aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki A.A.S. gözaltına alındı.
El konulan araç sahibine teslim edilirken polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.