https://tr.sputniknews.com/20220507/ali-koc-umarim-fenerlilerin-imamogluna-hangi-sehrin-baskani-oldugunu-hatirlatma-gunleri-gelmez-1056170372.html
Ali Koç: Umarım Fenerlilerin, İmamoğlu'na hangi şehrin başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Ali Koç: Umarım Fenerlilerin, İmamoğlu'na hangi şehrin başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T14:16+0300
2022-05-07T14:16+0300
2022-05-07T14:16+0300
politika
ali koç
ekrem imamoğlu
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.Ali Koç şunları kaydetti:
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ali koç, ekrem imamoğlu, fenerbahçe
Ali Koç: Umarım Fenerlilerin, İmamoğlu'na hangi şehrin başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.
Ali Koç şunları kaydetti:
“Fenerbahçe’yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor. Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle… Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. “Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.”