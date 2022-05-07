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CANLI | ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220507/canli--abd-pentagon-envanterinden-ukraynaya-150-milyon-dolarlik-ek-malzeme-sagliyor-1056168083.html
CANLI | ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor
CANLI | ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T07:14+0300
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ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor

07:14 07.05.2022 (güncellendi: 07:53 07.05.2022)
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı.
Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Kremlin'in haksız ve acımasız savaşının başlamasının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçerken, Ukrayna halkının başardıklarından etkilenmemek mümkün değil. Ayrıca başarılı olacaklarına inanmamak da mümkün değil çünkü mücadele etme iradesine ve becerisine sahip olduklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Blinken, bu yardım paketi ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana yapılan ABD yardımlarını 3.8 milyar dolara çıkardığına dikkati çekti.
Söz konusu 150 milyon dolarlık desteğin detaylarına ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise şu ifadelere yer verdi:
"Bu paketteki kabiliyetler, Ukrayna'nın mücadele için kritik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Pakette 25 bin 155 mm top mermisi; 3 AN/TPQ-36 topçu radarları, elektronik sinyal karıştırma ekipmanı diğer saha ekipmanı ile yedek parçaları bulunuyor."
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