CANLI | ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Kremlin'in haksız ve acımasız savaşının başlamasının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçerken, Ukrayna halkının başardıklarından etkilenmemek mümkün değil. Ayrıca başarılı olacaklarına inanmamak da mümkün değil çünkü mücadele etme iradesine ve becerisine sahip olduklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Blinken, bu yardım paketi ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana yapılan ABD yardımlarını 3.8 milyar dolara çıkardığına dikkati çekti.

Söz konusu 150 milyon dolarlık desteğin detaylarına ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise şu ifadelere yer verdi: