CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri devam ediyor.
Rusya ordusunun tümüyle kontrol altına aldığı Herson'daki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Kırım'a herhangi bir abluka uygulanmasına artık izin vermeyeceklerini söyledi.
Rus Gazprom şirketi, Avrupa ülkelerine Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatının olağan şekilde devam ettiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakan Danışmanı Yan Gagin, Rusya ve DHC'nin müttefik güçleri tarafından kuşatılan Azovstal fabrikasında ABD, Fransa ve İngiltere'den kıdemli subaylar olabileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: