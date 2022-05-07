CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı

Stoltenberg: Rusya'nın nükleer kuvvetlerini alarma geçirdiğine dair işaret görmedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğine dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Stoltenberg, ilgili soruya verdiği yanıtta, "Hayır, buna dair herhangi bir belirti görmedik" yanıtını verdi.

NATO'nun Ukrayna'daki askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'nın nükleer stratejisinde herhangi bir değişiklik görmediğini, bununla birlikte Moskova'yı nükleer silahlar konusunda 'yıpratıcı tedbirler' benimsediğini savunan Stoltenberg, "Rus liderliğinin tehditkar nükleer söylemlerini duyuyoruz. Bu sorumsuzca ve pervasızca. Bir nükleer savaşın kazananı olmaz ve bu asla başlamamalı" ifadelerini kullandı.