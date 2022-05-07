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CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220507/canli--rusya-ab-ve-nato-ulkeleri-rus-gazetecilerin-korunmasi-icin-onlem-almali-1056172435.html
CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı
CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna'dakia askeri harekatı sürerken Ukrayna ordusu, Herson yakınlarındaki Hola Pristan yerleşimine Toçka-U balistik füzesiyle saldırı düzenledi... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı

17:13 07.05.2022 (güncellendi: 17:36 07.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'dakia askeri harekatı sürerken Ukrayna ordusu, Herson yakınlarındaki Hola Pristan yerleşimine Toçka-U balistik füzesiyle saldırı düzenledi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre saldırıda 4 kişi yaralandı ve 10 ev hasar gördü.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri devam ediyor.
Rusya ordusunun tümüyle kontrol altına aldığı Herson'daki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Kırım'a herhangi bir abluka uygulanmasına artık izin vermeyeceklerini söyledi.
Rus Gazprom şirketi, Avrupa ülkelerine Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatının olağan şekilde devam ettiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakan Danışmanı Yan Gagin, Rusya ve DHC'nin müttefik güçleri tarafından kuşatılan Azovstal fabrikasında ABD, Fransa ve İngiltere'den kıdemli subaylar olabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Donetsk: ABD, Fransa ve İngiltere'den üst düzey yetkililer Azovstal fabrikasında olabilir
07:14
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:33 07.05.2022
BM'den 'küresel açlık krizi' uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.
Merkezi Roma'da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce WFP bugün, savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanına serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak" dedi.
18:30 07.05.2022
18:25 07.05.2022
Avusturya'nın AB Bakanı: Ukryana, önümüzdeki 5 ila 10 yılda AB'ye katılamayacak
Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Caroline Edtstadler, Ukrayna'nın AB'ye katılımının 'önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde' gerçekleşemeyeceğini söyledi.
18:20 07.05.2022
Bloomberg: Gazprom, Avrupalı müşterilerine ruble cinsinden gaz ödeme prosedürünü açıkladı
Bloomberg’in haberine göre, Rus enerji devi Gazprom, Avrupalı müşterilerine Rusya Devlet Başkanlığının 4 Mayıs tarihli kararnamesinde yer alan gazın ruble cinsinden ödenmesine ilişkin ‘prosedürlere açıklık getirdiğini’ ve ödemelere yaptırımları ihlal etmeden devam edebileceklerini belirten bir mektup gönderdi.
Haberde, “Gazprom mektubunda, kararnamenin yabancı alıcıların nakit hareketinin şeffaflığını ve hesaplamalara herhangi bir ‘üçüncü tarafın’ katılmamasını garanti ettiğini vurguluyor” ifadelerine yer verildi.
17:42 07.05.2022
Stoltenberg: Rusya'nın nükleer kuvvetlerini alarma geçirdiğine dair işaret görmedik
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğine dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Stoltenberg, ilgili soruya verdiği yanıtta, "Hayır, buna dair herhangi bir belirti görmedik" yanıtını verdi.
NATO'nun Ukrayna'daki askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'nın nükleer stratejisinde herhangi bir değişiklik görmediğini, bununla birlikte Moskova'yı nükleer silahlar konusunda 'yıpratıcı tedbirler' benimsediğini savunan Stoltenberg, "Rus liderliğinin tehditkar nükleer söylemlerini duyuyoruz. Bu sorumsuzca ve pervasızca. Bir nükleer savaşın kazananı olmaz ve bu asla başlamamalı" ifadelerini kullandı.
17:32 07.05.2022
Ukrayna, Herson yakınlardaki yerleşime Toçka-U füzesiyle saldırdı: 4 kişi yaralandı, 10 ev hasar gördü
Ukrayna ordusu, Herson yakınlarındaki Hola Pristan yerleşimine Toçka-U balistik füzesiyle saldırı düzenledi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre saldırıda 4 kişi yaralandı ve 10 ev hasar gördü.
17:24 07.05.2022
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
Ukrayna krizi
Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak
17:06
17:21 07.05.2022
17:18 07.05.2022
Belaruslu inşaat şirketleri, Donetsk ve Lugansk'ın yeniden inşa edilmesine yardımcı olacak
Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grizlov, yaptığı açıklamada "Belarus'tan inşaatçıların Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri sakinlerinin kışa kadar bir çatı altında yaşamalarına yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi. Büyükelçi ayrıca, Minsk'in Donbass cumhuriyetlerine insani yardım sağlamayı da düşündüğünü belirtti.
17:13 07.05.2022
Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, bir vatandaşının Mariupol'de Rusya ordusu tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
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