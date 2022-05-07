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Çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilkiyi çocuklar buldu
Çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilkiyi çocuklar buldu
Afyonkarahisar’da bir köyün çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:50+0300
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tilki
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Saraycık köyünde çocuklar tarafından çayırlık alanda terkedilmiş halde bulunan tilki yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Ekipler, henüz 1 haftalık olduğu tahmin edilen tilki yavrusunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon (AKÜREM)'e teslim etti. Burada veteriner hekimle tarafından ilk muayenesi yapılan yavru tilkinin bakım ve tedavisine başlanıldı.
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tilki, orman, yavru

Çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilkiyi çocuklar buldu

18:50 07.05.2022
© İHA / HAYATİ KANAT-AW613368Çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilkiyi çocuklar buldu
Çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilkiyi çocuklar buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© İHA / HAYATİ KANAT-AW613368
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Afyonkarahisar’da bir köyün çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Saraycık köyünde çocuklar tarafından çayırlık alanda terkedilmiş halde bulunan tilki yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Ekipler, henüz 1 haftalık olduğu tahmin edilen tilki yavrusunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon (AKÜREM)'e teslim etti. Burada veteriner hekimle tarafından ilk muayenesi yapılan yavru tilkinin bakım ve tedavisine başlanıldı.
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