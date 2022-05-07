https://tr.sputniknews.com/20220507/chelseanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1056174321.html
Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu
Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T19:03+0300
2022-05-07T19:03+0300
2022-05-07T19:03+0300
spor
chelsea
ingiltere
futbol
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Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.çıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi” denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz patron Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu
https://tr.sputniknews.com/20220316/abdli-multi-milyarderlerin-satin-almak-icin-siraya-girdigi-chelsea-zenginlikte-manuyu--gecebilir-1054786731.html
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chelsea, ingiltere, futbol
Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı.
Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
çıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi” denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.
Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz patron Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu