https://tr.sputniknews.com/20220507/chelseanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1056174321.html

Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu

Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T19:03+0300

2022-05-07T19:03+0300

2022-05-07T19:03+0300

spor

chelsea

ingiltere

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102611/30/1026113096_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_e2cd8eaddc8300597e9fb8fb0093a36d.jpg

Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.çıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi” denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz patron Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu

https://tr.sputniknews.com/20220316/abdli-multi-milyarderlerin-satin-almak-icin-siraya-girdigi-chelsea-zenginlikte-manuyu--gecebilir-1054786731.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chelsea, ingiltere, futbol