https://tr.sputniknews.com/20220507/cumhurbaskani-basdanismani-seffaf-ve-demokratik-olanin-anarsiye-yol-acabilecegini-goruyoruz-1056176496.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Şeffaf ve demokratik olanın anarşiye yol açabileceğini görüyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Şeffaf ve demokratik olanın anarşiye yol açabileceğini görüyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medyanın ortaya çıkış sürecinde demokratik ve şeffaf bir süreç vadedildiğini ancak bu sürecin kaosa ve... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T22:17+0300

2022-05-07T22:17+0300

2022-05-07T22:17+0300

politika

mücahit küçükyılmaz

cumhurbaşkanı başdanışmanı

sosyal medya

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Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonundaki Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu kapsamında düzenlenen "Gelenek ve Modern Karşılaştırılmalı İletişim Felsefesine Giriş" konulu programda konuştu.İletişim kavramının çok geniş bir skalaya sahip olduğunu ve bunun bir avantaja çevrilebileceğini ifade eden Küçükyılmaz, iletişim kavramının içerisine pek çok şey girmesinin, bu alanlarda derinleşerek bu kavramın altının doldurulabileceği anlamına geldiğini anlattı. Küçükyılmaz, iletişimin ilk insanla başladığını ve o günden itibaren sürekli olarak mesajlar iletildiğini söyleyen bu süreçlerin medyatik araçların araya girmesiyle daha karmaşık bir hale gelmeye başladığını dile getirdi.Yeni iletişim ortamında üretilen bir mesajın kimi zaman muhatabına varamadan farklı yerlerden cevaplanabildiğini vurgulayan Küçükyılmaz, şöyle konuştu:İletişim alanındaki gelişmelere de dikkati çeken Küçükyılmaz, iletişim alanında ulaşılan seviyelerin, başkalarını etkileme, dönüştürme kabiliyetinin gerçek anlamda ahlak ile donanmamasının kuru bir rasyonaliteden ibaret kalacağını da kaydetti.Konuşmasının ardından Küçükyılmaz'a tablo hediye edildi.

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mücahit küçükyılmaz, cumhurbaşkanı başdanışmanı, sosyal medya