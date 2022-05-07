Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'daki tüm siviller tahliye edildi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220507/cumhurbaskani-basdanismani-seffaf-ve-demokratik-olanin-anarsiye-yol-acabilecegini-goruyoruz-1056176496.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Şeffaf ve demokratik olanın anarşiye yol açabileceğini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Şeffaf ve demokratik olanın anarşiye yol açabileceğini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medyanın ortaya çıkış sürecinde demokratik ve şeffaf bir süreç vadedildiğini ancak bu sürecin kaosa ve... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T22:17+0300
2022-05-07T22:17+0300
politika
mücahit küçükyılmaz
cumhurbaşkanı başdanışmanı
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044561404_2:0:1001:562_1920x0_80_0_0_fd4cf30c3c24a7640ca9adb18bbdc2e6.jpg
Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonundaki Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu kapsamında düzenlenen "Gelenek ve Modern Karşılaştırılmalı İletişim Felsefesine Giriş" konulu programda konuştu.İletişim kavramının çok geniş bir skalaya sahip olduğunu ve bunun bir avantaja çevrilebileceğini ifade eden Küçükyılmaz, iletişim kavramının içerisine pek çok şey girmesinin, bu alanlarda derinleşerek bu kavramın altının doldurulabileceği anlamına geldiğini anlattı. Küçükyılmaz, iletişimin ilk insanla başladığını ve o günden itibaren sürekli olarak mesajlar iletildiğini söyleyen bu süreçlerin medyatik araçların araya girmesiyle daha karmaşık bir hale gelmeye başladığını dile getirdi.Yeni iletişim ortamında üretilen bir mesajın kimi zaman muhatabına varamadan farklı yerlerden cevaplanabildiğini vurgulayan Küçükyılmaz, şöyle konuştu:İletişim alanındaki gelişmelere de dikkati çeken Küçükyılmaz, iletişim alanında ulaşılan seviyelerin, başkalarını etkileme, dönüştürme kabiliyetinin gerçek anlamda ahlak ile donanmamasının kuru bir rasyonaliteden ibaret kalacağını da kaydetti.Konuşmasının ardından Küçükyılmaz'a tablo hediye edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044561404_127:0:876:562_1920x0_80_0_0_ee7ad4612d5fdf2dffb88880dad0cfcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mücahit küçükyılmaz, cumhurbaşkanı başdanışmanı, sosyal medya

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Şeffaf ve demokratik olanın anarşiye yol açabileceğini görüyoruz

22:17 07.05.2022
© Fotoğraf : TwitterMücahit Küçükyılmaz
Mücahit Küçükyılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, sosyal medyanın ortaya çıkış sürecinde demokratik ve şeffaf bir süreç vadedildiğini ancak bu sürecin kaosa ve anarşiye de yol açabildiğini de gördüklerini söyledi.
Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonundaki Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu kapsamında düzenlenen "Gelenek ve Modern Karşılaştırılmalı İletişim Felsefesine Giriş" konulu programda konuştu.
İletişim kavramının çok geniş bir skalaya sahip olduğunu ve bunun bir avantaja çevrilebileceğini ifade eden Küçükyılmaz, iletişim kavramının içerisine pek çok şey girmesinin, bu alanlarda derinleşerek bu kavramın altının doldurulabileceği anlamına geldiğini anlattı. Küçükyılmaz, iletişimin ilk insanla başladığını ve o günden itibaren sürekli olarak mesajlar iletildiğini söyleyen bu süreçlerin medyatik araçların araya girmesiyle daha karmaşık bir hale gelmeye başladığını dile getirdi.
Yeni iletişim ortamında üretilen bir mesajın kimi zaman muhatabına varamadan farklı yerlerden cevaplanabildiğini vurgulayan Küçükyılmaz, şöyle konuştu:
"Yeni iletişim ortamı bu yönüyle tehlikeler barındırıyor ve anarşik bir tarafı var. Sosyal medya çıktığı zaman bize, 'Siz hem içerik üreteceksiniz hem de tüketeceksiniz.' dendi. Şeffaf ve demokratik bir süreç vadedildi ama bugün şeffaf ve demokratik olanın kaosa ve anarşiye yol açabileceğini de görüyoruz. Kuralsızlık haline de dönüşebilen bir ortam var. Bu ortamı doğru okuyabildiğimiz zaman ve mesajı nasıl verebileceğimizi anlayabildiğimiz zaman, geleneksel araçlarla alamayacağımız mesafeyi alabilme durumumuz var."
İletişim alanındaki gelişmelere de dikkati çeken Küçükyılmaz, iletişim alanında ulaşılan seviyelerin, başkalarını etkileme, dönüştürme kabiliyetinin gerçek anlamda ahlak ile donanmamasının kuru bir rasyonaliteden ibaret kalacağını da kaydetti.
Konuşmasının ardından Küçükyılmaz'a tablo hediye edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала