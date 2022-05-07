https://tr.sputniknews.com/20220507/elektrige-yeni-zam-gelebilir-dagitim-sirketlerinin-denetimi-ozel-sirketlere-devrediliyor-1056168215.html

Elektriğe yeni zam gelebilir: Dağıtım şirketlerinin denetimi özel şirketlere devrediliyor

Elektriğe yeni zam gelebilir: Dağıtım şirketlerinin denetimi özel şirketlere devrediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayımladı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T07:23+0300

2022-05-07T07:23+0300

2022-05-07T07:24+0300

ekonomi

ekonomi

elektrik

elektrik zammı

elektrik faturası

zam

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Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerini denetletmek için denetim şirketlerinden hizmet satın alacak. Parası faturalara eklenirse yeni zam kaçınılmaz olacak.Özelleştirilerek kamudan şirketlere devredilen elektrik dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi kanunen Enerji Bakanlığı'na ait. Ancak, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bakanlık, denetim yükümlülüğünü, sonuçları itibarıyla bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilecek. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle de yaptırabilecek.Normalde kamu personeli tarafından denetlenmesi gereken dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin özel denetim şirketlerine bırakılması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Dağıtım şirketlerinin birçok masrafı ve karı kullanıcıların elektrik faturalarına yansıtılıyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, şimdi bu şirketleri denetlemek için denetim şirketlerinden hizmet satın alınacağı için vatandaşa yeni bir masraf kapısı açılmış oldu. Denetim şirketlerine ödenecek paranın doğrudan elektrik tarifelerine masraf olarak yansıtılması ya da Enerji Bakanlığı'nın bütçesinden ödenmesi bekleniyor. Her iki durumda da faturayı vatandaş ödemiş olacak.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, şirketlerin her birinin birbirleriyle çıkar ilişkisi olabileceği uyarısında bulundu. Sakarya, “Bütün şirketleri zan altında bırakmak doğru değil ama iş ilişkisi içinde olan şirketler mutlaka olacaktır. Bazı sorunları görmezden gelebilirler, denetim yetkisini tam anlamıyla kullanamayabilirler” dedi.

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ekonomi, elektrik, elektrik zammı, elektrik faturası, zam