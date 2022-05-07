https://tr.sputniknews.com/20220507/financial-times-batili-bankalarin-rusyadan-cikisi-10-milyar-dolarlik-kayip-yaratacak-1056172468.html

Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak

Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından birçok Batılı banka Rusya pazarından çekilme kararı alırken, İngiliz gazete Financial Times'ın... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T17:06+0300

2022-05-07T17:06+0300

2022-05-07T17:07+0300

ukrayna krizi

ekonomi

dolar

banka

rusya

fransa

abd

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Batılı bankalar Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'dan çıkma kararı alırken, 10 milyar dolarlık darbeye hazırlanıyor.BloombergHT'nin Financial Times'dan (FT) aktardığına göre bu hafta Avrupalı bankalar, daha önce ABD'li bankaların yaptığı gibi Rusya operasyonlarının sona ermesiyle oluşacak kayıplar için milyarlarca euroluk karşılık ayırdı.FT'nin hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya riskinin toplamı 86 milyar dolar düzeyinde. Bu bankaların Rusya'da toplamda 40 bin çalışanı bulunuyor.FT'nin haberine göre Avrupalı bankalar arasında en büyük kayıp riski Fransız banka Societe Generale'de. Toplam Rusya riski 19 milyar dolar bankanın Rusya'dan çıkış kararı dolayısıyla 3,9 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.Societe Generale'i İtalyan Unicredit izliyor. Bankanın toplam Rusya riski 5.6 milyar dolar olarak hesaplanırken, Rusya pazarından çıkışı dolayısıyla 1.4 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.ABD'li Citigroup'un da 1 milyar dolarlık zarar yazması bekleniyor.

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ekonomi, dolar, banka, rusya, fransa, abd