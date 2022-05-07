https://tr.sputniknews.com/20220507/financial-times-batili-bankalarin-rusyadan-cikisi-10-milyar-dolarlik-kayip-yaratacak-1056172468.html
Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak
Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından birçok Batılı banka Rusya pazarından çekilme kararı alırken, İngiliz gazete Financial Times'ın... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T17:06+0300
2022-05-07T17:06+0300
2022-05-07T17:07+0300
ukrayna krizi
ekonomi
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banka
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Batılı bankalar Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'dan çıkma kararı alırken, 10 milyar dolarlık darbeye hazırlanıyor.BloombergHT'nin Financial Times'dan (FT) aktardığına göre bu hafta Avrupalı bankalar, daha önce ABD'li bankaların yaptığı gibi Rusya operasyonlarının sona ermesiyle oluşacak kayıplar için milyarlarca euroluk karşılık ayırdı.FT'nin hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya riskinin toplamı 86 milyar dolar düzeyinde. Bu bankaların Rusya'da toplamda 40 bin çalışanı bulunuyor.FT'nin haberine göre Avrupalı bankalar arasında en büyük kayıp riski Fransız banka Societe Generale'de. Toplam Rusya riski 19 milyar dolar bankanın Rusya'dan çıkış kararı dolayısıyla 3,9 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.Societe Generale'i İtalyan Unicredit izliyor. Bankanın toplam Rusya riski 5.6 milyar dolar olarak hesaplanırken, Rusya pazarından çıkışı dolayısıyla 1.4 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.ABD'li Citigroup'un da 1 milyar dolarlık zarar yazması bekleniyor.
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ekonomi, dolar, banka, rusya, fransa, abd
Financial Times: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak
17:06 07.05.2022 (güncellendi: 17:07 07.05.2022) Abone ol
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından birçok Batılı banka Rusya pazarından çekilme kararı alırken, İngiliz gazete Financial Times'ın hesaplamalarına göre Batılı bankaların bu kararı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak.
Batılı bankalar Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'dan çıkma kararı alırken, 10 milyar dolarlık darbeye hazırlanıyor.
BloombergHT'nin Financial Times'dan (FT) aktardığına
göre bu hafta Avrupalı bankalar, daha önce ABD'li bankaların yaptığı gibi Rusya operasyonlarının sona ermesiyle oluşacak kayıplar için milyarlarca euroluk karşılık ayırdı.
FT'nin hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya riskinin toplamı 86 milyar dolar düzeyinde. Bu bankaların Rusya'da toplamda 40 bin çalışanı bulunuyor.
FT'nin haberine göre Avrupalı bankalar arasında en büyük kayıp riski Fransız banka Societe Generale'de. Toplam Rusya riski 19 milyar dolar bankanın Rusya'dan çıkış kararı dolayısıyla 3,9 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.
Societe Generale'i İtalyan Unicredit izliyor. Bankanın toplam Rusya riski 5.6 milyar dolar olarak hesaplanırken, Rusya pazarından çıkışı dolayısıyla 1.4 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.
ABD'li Citigroup'un da 1 milyar dolarlık zarar yazması bekleniyor.