https://tr.sputniknews.com/20220507/fsb-zafer-bayraminda-teror-saldirilari-planlayan-neo-nazi-grubun-uyelerini-gozaltina-alindi-1056177460.html

FSB: Zafer Bayramı'nda terör saldırıları planlayan neo-Nazi grubun üyelerini gözaltına alındı

FSB: Zafer Bayramı'nda terör saldırıları planlayan neo-Nazi grubun üyelerini gözaltına alındı

FSB, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda terör saldırıları düzenlemeyi planlayan bir neo-Nazi grubun destekçilerinin Moskova’da gözaltına alındığını duyurdu. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T23:30+0300

2022-05-07T23:30+0300

2022-05-07T23:30+0300

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neo-nazi

9 mayıs zafer bayramı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda terör saldırıları ve katliamlar düzenlemeyi planlayan Ukraynalı 'MKU' adlı neo-Nazi grubun bir grup destekçisinin Moskova’da gözaltına alındığını belirtti.FSB’den yapılan açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi ve İçişleri Bakanlığı görevlileri, Moskova'da evsizleri ‘molotof kokteylleri’ ile diri diri yakmaya çalışan ‘MKU’ adlı neo-Nazi grubunun destekçilerini gözaltına aldı” denildi.Şüphelilerin, M.K.U'nun Ukraynalı elebaşı Egor Krasnov'un talimatıyla hareket ettikleri bilgisine yer verilen açıklamada, “Grup üyeleri, halk arasında korku yaymak ve örgüte yeni taraftarlar çekmek için insanları yakma videosunu internette yayınlamayı planlıyordu. Ayrıca radikallerin, soğuk silahlar ve bir takım özel araçlar kullanarak göçmenlere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220507/rusyanin-baskenti-moskovada-9-mayis-zafer-gunu-gecit-toreni-icin-prova-yapildi-1056171378.html

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rusya, fsb, neo-nazi, 9 mayıs zafer bayramı