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Gülben Ergen sahnede düştü
Gülben Ergen sahnede düştü
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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gülben ergen
konser
baygınlık
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TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.
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düzce, gülben ergen, konser, baygınlık

Gülben Ergen sahnede düştü

22:42 07.05.2022 (güncellendi: 23:07 07.05.2022)
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOLDüzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.
Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - SELÇUK AKYOL
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TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı.
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.
Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.
Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.
Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.
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