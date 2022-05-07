https://tr.sputniknews.com/20220507/gulben-ergen-sahnede-bayildi-1056176738.html
Gülben Ergen sahnede düştü
Gülben Ergen sahnede düştü
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T22:42+0300
2022-05-07T22:42+0300
2022-05-07T23:07+0300
türkiye
düzce
gülben ergen
konser
baygınlık
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TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.
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düzce, gülben ergen, konser, baygınlık
Gülben Ergen sahnede düştü
22:42 07.05.2022 (güncellendi: 23:07 07.05.2022) Abone ol
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı.
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.
Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.
Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.
Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.