https://tr.sputniknews.com/20220507/gulben-ergen-sahnede-bayildi-1056176738.html

Gülben Ergen sahnede düştü

Gülben Ergen sahnede düştü

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak düştü. Ergen, tedavisinin ardından... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

gülben ergen

konser

baygınlık

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TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

türkiye

düzce

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düzce, gülben ergen, konser, baygınlık