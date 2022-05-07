Türkiye
CANLI | Donetsk: ABD, Fransa ve İngiltere'den üst düzey yetkililer Azovstal fabrikasında olabilir
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220507/hindistanda-asiri-sicaklar-su-ve-elektrik-kesintisine-yol-acti-1056172031.html
Hindistan'da aşırı sıcaklar su ve elektrik kesintisine yol açtı
Hindistan'da aşırı sıcaklar su ve elektrik kesintisine yol açtı
Hindistan’da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oldu. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T16:17+0300
2022-05-07T16:17+0300
dünya
hindistan
sıcak hava
aşırı sıcaklar
elektrik kesintisi
su kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056126173_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3bb4a6f495ad45dfdacaca22360cc33a.jpg
Son haftalarda Hindistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilen başkent Yeni Delhi'de çok sayıda kişinin işe gitmek yerine su tankerlerini beklediği belirtildi.Wazirabad bölgesi sakini Ankit Jaiswal, belediye yetkililerinin yeterli miktarda içme suyu tedariki sağlayamadığını ve her geçen gün sıcaklığın arttığını ifade etti.Sıcaklar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 470 kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği Maharaştra eyaletinde, sıcaklıkların nisan ayının ilk haftasında yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.Chandrapur kentinde de sıcaklıkların 46 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.Öte yandan, eyalet hükümet sözcüsü Jitu Vaghani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların su kıtlığı ile karşı karşıya kalmaması için hükümetin bir plan üzerine çalıştığını söyledi.Bu arada, kömürün elektrik santrallerine ulaştırılabilmesi için Hindistan genelinde yüzlerce yolcu treni seferinin iptal edildiği belirtildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.Yeni Delhi'de 28 Nisan’da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmış, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.Hindistan'daki en yüksek nisan ayı sıcaklığı 1958'de Barmer bölgesinde 48,3 derece olarak kaydedilmiş, Nisan 2018'de Pakistan’ın Nawabshah şehrinde hava sıcaklığı 50,2 derece olarak ölçülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056126173_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c9d8e2f25a8ca854b36d5997f82a9ce9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, sıcak hava, aşırı sıcaklar, elektrik kesintisi, su kesintisi

Hindistan'da aşırı sıcaklar su ve elektrik kesintisine yol açtı

16:17 07.05.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARHindistan'da aşırı sıcaklar
Hindistan'da aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
Abone olTelegram
Hindistan’da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oldu.
Son haftalarda Hindistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.
Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilen başkent Yeni Delhi'de çok sayıda kişinin işe gitmek yerine su tankerlerini beklediği belirtildi.
Wazirabad bölgesi sakini Ankit Jaiswal, belediye yetkililerinin yeterli miktarda içme suyu tedariki sağlayamadığını ve her geçen gün sıcaklığın arttığını ifade etti.
Sıcaklar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 470 kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği Maharaştra eyaletinde, sıcaklıkların nisan ayının ilk haftasında yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
Chandrapur kentinde de sıcaklıkların 46 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, eyalet hükümet sözcüsü Jitu Vaghani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların su kıtlığı ile karşı karşıya kalmaması için hükümetin bir plan üzerine çalıştığını söyledi.
Bu arada, kömürün elektrik santrallerine ulaştırılabilmesi için Hindistan genelinde yüzlerce yolcu treni seferinin iptal edildiği belirtildi.
Hindistan- Sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
DÜNYA
Hindistan ve Pakistan aşırı sıcak hava dalgasıyla kavruluyor
1 Mayıs, 06:21
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.
Yeni Delhi'de 28 Nisan’da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmış, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.
Hindistan'daki en yüksek nisan ayı sıcaklığı 1958'de Barmer bölgesinde 48,3 derece olarak kaydedilmiş, Nisan 2018'de Pakistan’ın Nawabshah şehrinde hava sıcaklığı 50,2 derece olarak ölçülmüştü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала