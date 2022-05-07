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İBB Başkanı İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
İBB Başkanı İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T12:41+0300
2022-05-07T12:55+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin çifçiye fide desteği etkinliğinde konuştu. Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadesine gelen eleştirilerin ardından bugün özür diledi. İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde: "Biz bu gençleri (Deniz Gezmişler) anlatamadık ve o gençler asıldı. Ve bu gençler hala milyonlarca hanede vatan haini biliniyor. Biz bu gençlerden vatan haini ürettik. İhtiraslarına kapılan insanlar yüzünden bu oldu.Ben toplumda bu bariyerlerin, bu duvarların yıkılması şartıyla bu ülkede her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Sadece benim inandığım şeyler doğrudur anlayışıyla iyi şeyler olacağına inanmıyorum. Bu toplumun rehabilitasyona ihtiyacı var, hepimizin. Kendimi de bundan ayırmıyorum.Her ne kadar bir başbakanın asılması yanlışsa, 13 yıl sonra bu gençlerin de asılması çok vahim. Bilgi sahibi olmak kadar, aydınlanmak kadar kıymetli bir şey yok. Baktığımızda bu çocukları da anneler doğurdu, yaşattı ve büyüttü. Ve o anneler büyük acılar çekti. Yarın Anneler Günü ve ben o annelerin anneler gününü kutluyorum.Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz. Bunu da hak, hukuk ve adalet kavramıyla yapmakla yükümlüyüz. Hak ve hukukun, adaletin ne kadar kıymetli olduğunu, bir kardeşimin 18 yıl hapis ezası aldığı bir ortamda derinden hissediyorum. O 18 yıllık kararın ömrü siyasilerin ömrü kadardır. En fazla bir yıldır.Hiçbir ideali olmayan insanların aldığı bu 18 yıllık cezanın ne kadar hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu söylemek istiyorum.Hukuksuzluğa uğramış, adaletsizliği uğramış kim varsa ve onların hüznünü çeken tüm annelerin de anneler gününü de kutluyorum.Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum.Ben dostluklarımı, yıllardır beraber olduğum arkadaşlarımı bir fotoğrafla terk edilsin diye edinmedim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir niyetle yola çıkmadığım gibi hayatımda kimseyi de düşman niyetine koymadım koymayacağım"
https://tr.sputniknews.com/20220507/imamoglundan-fotograf-elestirilerine-viz-gelir-tiris-gider-1056166276.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, ibb

İBB Başkanı İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi

12:41 07.05.2022 (güncellendi: 12:55 07.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin çifçiye fide desteği etkinliğinde konuştu.

Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadesine gelen eleştirilerin ardından bugün özür diledi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Biz bu gençleri (Deniz Gezmişler) anlatamadık ve o gençler asıldı. Ve bu gençler hala milyonlarca hanede vatan haini biliniyor. Biz bu gençlerden vatan haini ürettik. İhtiraslarına kapılan insanlar yüzünden bu oldu.
Ben toplumda bu bariyerlerin, bu duvarların yıkılması şartıyla bu ülkede her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Sadece benim inandığım şeyler doğrudur anlayışıyla iyi şeyler olacağına inanmıyorum. Bu toplumun rehabilitasyona ihtiyacı var, hepimizin. Kendimi de bundan ayırmıyorum.
Her ne kadar bir başbakanın asılması yanlışsa, 13 yıl sonra bu gençlerin de asılması çok vahim. Bilgi sahibi olmak kadar, aydınlanmak kadar kıymetli bir şey yok. Baktığımızda bu çocukları da anneler doğurdu, yaşattı ve büyüttü. Ve o anneler büyük acılar çekti. Yarın Anneler Günü ve ben o annelerin anneler gününü kutluyorum.
Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz. Bunu da hak, hukuk ve adalet kavramıyla yapmakla yükümlüyüz. Hak ve hukukun, adaletin ne kadar kıymetli olduğunu, bir kardeşimin 18 yıl hapis ezası aldığı bir ortamda derinden hissediyorum. O 18 yıllık kararın ömrü siyasilerin ömrü kadardır. En fazla bir yıldır.

Hiçbir ideali olmayan insanların aldığı bu 18 yıllık cezanın ne kadar hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu söylemek istiyorum.
Hukuksuzluğa uğramış, adaletsizliği uğramış kim varsa ve onların hüznünü çeken tüm annelerin de anneler gününü de kutluyorum.
Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum.
Ben dostluklarımı, yıllardır beraber olduğum arkadaşlarımı bir fotoğrafla terk edilsin diye edinmedim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir niyetle yola çıkmadığım gibi hayatımda kimseyi de düşman niyetine koymadım koymayacağım"
İmamoğlu - karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
POLİTİKA
İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider
01:07
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