https://tr.sputniknews.com/20220507/iklim-degisikligine-dikkati-cekmek-icin-yelken-acan-denizciler-bodrumda-mola-verdi-1056166144.html

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Bodrum'da mola verdi

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden açılan yelken eğitmeni Murat Tan, beraberindeki arkadaşlarıyla Muğla'nın Bodrum... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T01:02+0300

2022-05-07T01:02+0300

2022-05-07T01:02+0300

türkiye

artvin

bodrum

çevre kirliliği

iklim değişikliği

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Hatay'a gitmek için "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ile arkadaşları, Bodrum Limanı'nda karşılandı.Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkencileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karşıladı.Yelkencilere çiçek veren Aras, gazetecilere, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesini desteklerini belirtti.Ahmet Aras, denizlerin temiz olması ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Yelken eğitmeni ve yelken imalatçısı Levent Çelik ile sistem yöneticisi Onur Erdemir'in eşlik ettiği Murat Tan, Bodrum'a gelinceye kadar farklı isimlerle yolculuk yaptığını kaydetti.Tan "Amacımız, herkese doğanın bizim için en önemli şey olduğunu, doğayı korursak geleceğimizin güzel olacağını anlatmak. Sadece suyu paket olarak kullanıyoruz. Onun dışında her şey evde yapılmış gıdalar. Paket ürünümüz yok. Onları taşıyan lojistik desteklere, karbon ayak izine karşı hareket ediyoruz. Tabii bunu sıfırlayamayacağımızı biliyoruz ama en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.Yolculuklarında teknenin motorunu çalıştırmadan, yelkenlerini dolduran rüzgarın gücüyle güneş panellerinden elde ettikleri enerjiden yararlandıklarını anlatan Tan, "Fosil yakıt az kullanıyoruz. Risk oluşturacak nokta olmadığı sürece kullanmıyoruz. Denizde gördüğümüz çöpleri topluyoruz. Analize göndermek üzere gittiğimiz yerlerde su numuneleri alıyoruz. Dünya bir gemi ve bu gemi battığında hepimiz yok olacağız. Onun için birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.Geçen sene Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı'nda genel klasman birincisi olduğu "Good Day Sunshine" isimli tekne ile yolculuk yapan Murat Tan, yarın sabah yola devam edeceklerini ve yaklaşık 1700 mil kat ederek 12-13 Mayıs'ta Hatay'da olmayı planladıklarını kaydetti.

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artvin, bodrum, çevre kirliliği, iklim değişikliği