https://tr.sputniknews.com/20220507/imamoglundan-ali-koca-iktidara-toz-kondurmamasini-camianin-takdirine-birakiyorum-1056174520.html

İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum

İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T19:12+0300

2022-05-07T19:12+0300

2022-05-07T19:12+0300

türkiye

ali koç

ekrem imamoğlu

fenerbahçe

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler" dedi. İmamoğlu, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada İmamoğlu hakkında şunları söylemişti: "Şehrin Belediye Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravat takar. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim sayın Başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordur. Bize ağır hakaretler eden kitabı hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez; Fenerbahçelilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."

https://tr.sputniknews.com/20220507/ali-koc-umarim-fenerlilerin-imamogluna-hangi-sehrin-baskani-oldugunu-hatirlatma-gunleri-gelmez-1056170372.html

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ali koç, ekrem imamoğlu, fenerbahçe, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)