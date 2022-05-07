https://tr.sputniknews.com/20220507/imamoglundan-ali-koca-iktidara-toz-kondurmamasini-camianin-takdirine-birakiyorum-1056174520.html
İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T19:12+0300
2022-05-07T19:12+0300
2022-05-07T19:12+0300
türkiye
ali koç
ekrem imamoğlu
fenerbahçe
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler" dedi. İmamoğlu, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada İmamoğlu hakkında şunları söylemişti: "Şehrin Belediye Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravat takar. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim sayın Başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordur. Bize ağır hakaretler eden kitabı hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez; Fenerbahçelilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."
https://tr.sputniknews.com/20220507/ali-koc-umarim-fenerlilerin-imamogluna-hangi-sehrin-baskani-oldugunu-hatirlatma-gunleri-gelmez-1056170372.html
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ali koç, ekrem imamoğlu, fenerbahçe, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler" dedi. İmamoğlu, "İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada İmamoğlu hakkında şunları söylemişti: "Şehrin Belediye Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravat takar. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim sayın Başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordur. Bize ağır hakaretler eden kitabı hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez; Fenerbahçelilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."