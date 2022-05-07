Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220507/imamoglundan-fotograf-elestirilerine-viz-gelir-tiris-gider-1056166276.html
İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider
İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider
Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T01:07+0300
2022-05-07T01:42+0300
ekrem imamoğlu
politika
nagehan alçı
gazeteci
akif beki
karadeniz
ertuğrul özkök
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056140687_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d2b0dc8ad862501bb4ae9b359296646.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.İmamoğlu, "Şunun için bunu söylüyorum. Bu kadar büyük idealleri, olayları bu heyecanla konuşurken küçük detaylar üzerinden o davayı güden insan... Ya da yarın başka bir dostumuzun başına gelebilir, fark etmez. Ya bu insan ne yapmak istedi? Daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056140687_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c4c3f97c69756953b32a619f7db8a697.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, nagehan alçı, gazeteci, akif beki, karadeniz, ertuğrul özkök

İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider

01:07 07.05.2022 (güncellendi: 01:42 07.05.2022)
© Twitter İmamoğlu - karadeniz
İmamoğlu - karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.

İmamoğlu, "Şunun için bunu söylüyorum. Bu kadar büyük idealleri, olayları bu heyecanla konuşurken küçük detaylar üzerinden o davayı güden insan... Ya da yarın başka bir dostumuzun başına gelebilir, fark etmez. Ya bu insan ne yapmak istedi? Daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала