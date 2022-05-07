https://tr.sputniknews.com/20220507/imamoglundan-fotograf-elestirilerine-viz-gelir-tiris-gider-1056166276.html

İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider

İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Vız gelir tırıs gider

Aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T01:07+0300

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2022-05-07T01:42+0300

ekrem imamoğlu

politika

nagehan alçı

gazeteci

akif beki

karadeniz

ertuğrul özkök

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.İmamoğlu, "Şunun için bunu söylüyorum. Bu kadar büyük idealleri, olayları bu heyecanla konuşurken küçük detaylar üzerinden o davayı güden insan... Ya da yarın başka bir dostumuzun başına gelebilir, fark etmez. Ya bu insan ne yapmak istedi? Daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

karadeniz

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ekrem imamoğlu, nagehan alçı, gazeteci, akif beki, karadeniz, ertuğrul özkök