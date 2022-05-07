https://tr.sputniknews.com/20220507/istanbulda-duzensiz-goc-zirvesi-1056173482.html

İstanbul’da düzensiz göç zirvesi

İstanbul’da düzensiz göç zirvesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T18:19+0300

2022-05-07T18:19+0300

2022-05-07T18:19+0300

politika

türkiye

düzensiz göç

göçmen krizi

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) ‘Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Hasdal’daki AFAD Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, kaçak ve düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve emniyet müdürleri katıldı

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türkiye, düzensiz göç, göçmen krizi, süleyman soylu