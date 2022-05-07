https://tr.sputniknews.com/20220507/istanbulda-duzensiz-goc-zirvesi-1056173482.html
İstanbul’da düzensiz göç zirvesi
İstanbul’da düzensiz göç zirvesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:19+0300
2022-05-07T18:19+0300
2022-05-07T18:19+0300
politika
türkiye
düzensiz göç
göçmen krizi
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) ‘Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Hasdal’daki AFAD Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, kaçak ve düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve emniyet müdürleri katıldı
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türkiye, düzensiz göç, göçmen krizi, süleyman soylu
İstanbul’da düzensiz göç zirvesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) ‘Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Hasdal’daki AFAD Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, kaçak ve düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.
Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve emniyet müdürleri katıldı