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İstanbul'da huzur uygulaması: Aranan 700 kişi yakalandı
İstanbul'da huzur uygulaması: Aranan 700 kişi yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 700 şüpheli yakalandı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 175 noktada 1712 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 19.00-21.00'de sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1660 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.Denetimlerde 172 bin 490 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 700 şüpheli ile yoklama kaçağı 253 kişi yakalandı.Aramalarda 46 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 15 kurusıkı tabanca ve 168 fişek, 1 kilo 363 gram uyuşturucu madde, 345 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 650 lira ele geçirildi.Uygulamada 868 umuma açık yer denetlenirken 3 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak 17 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.Denetimlerde 24 bin 573 araç ve 1090 motosiklet kontrol edildi, 893 araç ve motosiklet ile 49 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edilerek 225 bin 984 lira para cezası uygulandı.Uygulamada, yakalanan 112 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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istanbul, asayiş, operasyon

İstanbul'da huzur uygulaması: Aranan 700 kişi yakalandı

04:17 07.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU - SELİM BAYRAKTAR - SÜMER AVCIİstanbul'da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı.
İstanbul'da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU - SELİM BAYRAKTAR - SÜMER AVCI
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İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 700 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 175 noktada 1712 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 19.00-21.00'de sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1660 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 172 bin 490 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 700 şüpheli ile yoklama kaçağı 253 kişi yakalandı.
Aramalarda 46 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 15 kurusıkı tabanca ve 168 fişek, 1 kilo 363 gram uyuşturucu madde, 345 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 650 lira ele geçirildi.
Uygulamada 868 umuma açık yer denetlenirken 3 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak 17 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 24 bin 573 araç ve 1090 motosiklet kontrol edildi, 893 araç ve motosiklet ile 49 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edilerek 225 bin 984 lira para cezası uygulandı.
Uygulamada, yakalanan 112 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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