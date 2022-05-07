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https://tr.sputniknews.com/20220507/kubada-otelde-yasanan-patlamada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-25e-yukseldi-1056173605.html
Küba'da otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi
Küba'da otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi
Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı, İspanya vatandaşı bir kadın da dahil... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:19+0300
2022-05-07T18:19+0300
dünya
patlama
küba
ölü
yaralı
otel
ispanya
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Küba hükümet yetkilisi Orestes Llanez, dün başkent Havana'daki Saratoga Oteli'nde yaşanan patlamada can kaybının 25'e yükseldiğini duyurdu.Prensa Latina ajansının aktardığına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küba'ya taziye mesajını ileterek otelde 2 İspanyol vatandaşının olduğunu, birinin hayatını kaybettiğini söyledi.Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba'dan trajik bir haber. Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlamada bir İspanyol turist öldü, bir İspanyol vatandaşı da ağır yaralandı" dedi.Küba'nın Havana kentinde parlamento binasının önünde bulunan Saratoga Oteli'nde dün şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Otelin pandemi sürecinin ardından 10 Mayıs'ta yeniden açılması planlanıyordu ve patlama sırasında otelde herhangi bir ziyaretçi yoktu.Günün erken saatlerinde Küba Devlet Başkanlığı, oteldeki patlamada ölü sayısının biri çocuk 22'ye ulaştığını ve 64 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220506/kubanin-baskenti-havanada-siddetli-patlama-1056157518.html
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patlama, küba, ölü, yaralı, otel, ispanya

Küba'da otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi

18:19 07.05.2022
© AFP 2022Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlama
Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022
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Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı, İspanya vatandaşı bir kadın da dahil olmak üzere 25'e yükseldi.
Küba hükümet yetkilisi Orestes Llanez, dün başkent Havana'daki Saratoga Oteli'nde yaşanan patlamada can kaybının 25'e yükseldiğini duyurdu.
Prensa Latina ajansının aktardığına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küba'ya taziye mesajını ileterek otelde 2 İspanyol vatandaşının olduğunu, birinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba'dan trajik bir haber. Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlamada bir İspanyol turist öldü, bir İspanyol vatandaşı da ağır yaralandı" dedi.
Küba'nın Havana kentinde parlamento binasının önünde bulunan Saratoga Oteli'nde dün şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Otelin pandemi sürecinin ardından 10 Mayıs'ta yeniden açılması planlanıyordu ve patlama sırasında otelde herhangi bir ziyaretçi yoktu.
Günün erken saatlerinde Küba Devlet Başkanlığı, oteldeki patlamada ölü sayısının biri çocuk 22'ye ulaştığını ve 64 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.
Küba'nın başkenti Havana'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
DÜNYA
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli patlama
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