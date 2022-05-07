https://tr.sputniknews.com/20220507/kuresel-isinma-antarktikada-buzullari-eritiyor-1056169264.html

Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor

Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geomatik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) istasyonlarından... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T11:34+0300

2022-05-07T11:34+0300

2022-05-07T11:34+0300

yaşam

iklim krizi

küresel ısınma

antartika

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6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Selbesoğlu, uzun yıllardır global uydu konumlama sistemleriyle ilgili dünyanın farklı yerlerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.TÜBİTAK'ın kutup araştırmaları kapsamında açtığı projelere başvurduklarını belirten Selbesoğlu, "Küresel iklim değişikliğini izlemek amacıyla kabul edilen proje kapsamında, Türkiye'nin Antarktika sabit GNSS istasyonları (TUR1&TUR2), Horseshoe Adası'na tesis edilmiştir. Bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-4) kapsamında tesis edilen istasyonlardan, 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU uydu sistemlerinden sürekli olarak veri toplanmakta olup 2 yıllık verileri başarı ile elde ettik." diye konuştu.Selbesoğlu, küresel iklim değişikliğinin belirlenmesi ve takibinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Adamızdaki sıcaklık miktarında önemli bir artış gördük'GNSS istasyonlarından gelen verileri 2 yıldır takip ettiklerini aktaran Selbesoğlu, bu süre zarfından kutuplarda önemli tespitlerde bulunduklarını söyledi.Selbesoğlu, dünyada küresel ısınmanın hızla arttığının altını çizerek, "GNSS istasyonlarındaki verilere göre, buzullar gözle görülür bir şekilde hızla eriyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su buharı miktarı giderek artıyor. Küresel ısınma devam ederse önümüzdeki yıllarda da atmosfer dengesinin bozulmaya devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca adamızdaki sıcaklık miktarında önemli bir artış gördük. Yaptığımız incelemelere göre buzullar önemli ölçüde erimekte ve istasyonun bulunduğu Horseshoe Adası yükselmektedir. Küresel ısınma bu hızla devam ederse etkileri özellikle kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde daha yakın bir gelecekte görülebilir." ifadelerini kullandı.

antartika

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iklim krizi, küresel ısınma, antartika