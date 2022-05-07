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https://tr.sputniknews.com/20220507/malatyada-ekmege-zam-geldi-1056170253.html
Malatya'da ekmeğe zam geldi
Malatya'da ekmeğe zam geldi
Malatya’da halk ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T13:31+0300
2022-05-07T13:31+0300
ekonomi
malatya
ekmek
zam
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Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2.50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi.
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malatya, ekmek, zam

Malatya'da ekmeğe zam geldi

13:31 07.05.2022
© İHAEkmek, fırın
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© İHA
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Malatya’da halk ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı.
Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.
Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2.50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi.
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