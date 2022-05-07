https://tr.sputniknews.com/20220507/malatyada-ekmege-zam-geldi-1056170253.html

Malatya'da ekmeğe zam geldi

Malatya'da ekmeğe zam geldi

Malatya’da halk ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T13:31+0300

2022-05-07T13:31+0300

2022-05-07T13:31+0300

ekonomi

malatya

ekmek

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60872d49db8615f8007ae3c7e17dff99.jpg

Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2.50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi.

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, ekmek, zam