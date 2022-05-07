https://tr.sputniknews.com/20220507/milli-tenisci-ipek-oz-isvecte-finalde-1056174106.html
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:46+0300
2022-05-07T18:46+0300
2022-05-07T18:47+0300
spor
türkiye tenis federasyonu (ttf)
final
ipek öz
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye tenis federasyonu (ttf), final, ipek öz
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde
18:46 07.05.2022 (güncellendi: 18:47 07.05.2022) Abone ol
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.