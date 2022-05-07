https://tr.sputniknews.com/20220507/milli-tenisci-ipek-oz-isvecte-finalde-1056174106.html

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T18:46+0300

2022-05-07T18:46+0300

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spor

türkiye tenis federasyonu (ttf)

final

ipek öz

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.

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türkiye tenis federasyonu (ttf), final, ipek öz