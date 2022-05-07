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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:46+0300
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spor
türkiye tenis federasyonu (ttf)
final
ipek öz
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.
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türkiye tenis federasyonu (ttf), final, ipek öz

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

18:46 07.05.2022 (güncellendi: 18:47 07.05.2022)
© AAİpek Öz
İpek Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AA
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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.
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