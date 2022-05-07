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Nadal'ın ardından Djokovic'i de mağlup eden 19 yaşındaki Alcaraz, finalde
Nadal'ın ardından Djokovic'i de mağlup eden 19 yaşındaki Alcaraz, finalde
Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya 1 numarası Djokovic'i 2-1'le geçen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi. 19... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T22:01+0300
2022-05-07T22:01+0300
spor
novak djokovic
rafael nadal
tenis
carlos alcaraz
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı. Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı. İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı elemişti.Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu. Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "Bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz" dedi. Djokovic ise, "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz" ifadelerini kullandı.Madrid'de diğer finalist, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçın galibi olacak.
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novak djokovic, rafael nadal, tenis, carlos alcaraz

Nadal'ın ardından Djokovic'i de mağlup eden 19 yaşındaki Alcaraz, finalde

22:01 07.05.2022
© AFP 2022Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022
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Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya 1 numarası Djokovic'i 2-1'le geçen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi. 19 yaşındaki raket çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı geçmişti. Alcaraz, Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.
Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı. Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı. İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı elemişti.
Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu. Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.
Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "Bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz" dedi. Djokovic ise, "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz" ifadelerini kullandı.
Madrid'de diğer finalist, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçın galibi olacak.
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