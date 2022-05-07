https://tr.sputniknews.com/20220507/nadalin-ardindan-djokovici-de-maglup-eden-19-yasindaki-alcaraz-finalde-1056175887.html

Nadal'ın ardından Djokovic'i de mağlup eden 19 yaşındaki Alcaraz, finalde

Nadal'ın ardından Djokovic'i de mağlup eden 19 yaşındaki Alcaraz, finalde

Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya 1 numarası Djokovic'i 2-1'le geçen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi. 19... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T22:01+0300

2022-05-07T22:01+0300

2022-05-07T22:01+0300

spor

novak djokovic

rafael nadal

tenis

carlos alcaraz

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı. Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı. İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı elemişti.Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu. Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "Bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz" dedi. Djokovic ise, "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz" ifadelerini kullandı.Madrid'de diğer finalist, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçın galibi olacak.

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novak djokovic, rafael nadal, tenis, carlos alcaraz