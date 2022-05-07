https://tr.sputniknews.com/20220507/rusya-tarihi-carpitma-ve-yeniden-yazma-girisimleriyle-giderek-daha-fazla-karsi-karsiya-kaliyoruz-1056175673.html

Rusya Başkonsolosluğu: Tarihi çarpıtma girişimleriyle giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz

Rusya Başkonsolosluğu: Tarihi çarpıtma girişimleriyle giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz

7 Mayıs'ta Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon ve bir gala konserine ev... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T21:53+0300

2022-05-07T21:53+0300

2022-05-07T22:09+0300

görüş

rusya

9 mayıs zafer bayramı

nazizm

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

andrey buravov

sscb

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Başkonsolosluk binasında Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıl dönümüne ithafen İstanbul Başkonsolosluğu bünyesindeki okulun öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi gösterildi.Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, etkinlik katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer sayesinde, sadece SSCB'nin bağımsızlığının korunması değil, aynı zamanda Avrupa'nın önemli bir bölümünün faşizmden kurtarılmasının da başarıldığını hatırlattı.Buravov ayrıca, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda SSCB'nin kayıplarının, çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 27 milyon kişi olduğunu belirtti.Buravov, o yılların tarihini çarpıtmaya yönelik artan girişimlere dikkat çekerek şunları ifade etti: "Bugünün gerçekliğinde, tarihi çarpıtma ve yeniden yazma, birçok Avrupa ülkesinin kurtuluşu için verilen savaşlarda hayatlarını feda eden muzaffer askerleri işgalci olarak ilan etme, hainleri ve suçluları ise aklama ve haklı çıkarma girişimleriyle giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Sovyet ordusunun askerleri ve komutanlarının anıtlarına yapılan saygısızlık olayları, zafer vesilesiyle kutlama etkinlikleri düzenleme yasağı kitlesel bir nitelik almaya başladı."Buravov, Avrupa'da Nazizmin ideolojisi ve pratiğinin yeniden canlandırıldığını belirterek, “Faşist örgütlerin yaratılmasında, Nazi suçlularının yüceltilmesinde ve halklara karşı nefret fikirlerinin telkin edilmesinde Nazizm ideolojisinin ve pratiğinin Avrupa'da yeniden canlandığını açıkça görüyoruz” dedi.Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu, tam da bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı özel askeri operasyonun hedeflerinden birinin bu ülkenin nazizmden arındırılması, Batı'nın doğrudan desteğiyle yıllar içinde yaratılan aşırı milliyetçilik ideolojisinin ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti.Buravov, Ukrayna'daki bu ideolojinin Batı'nın desteğiyle Rusya, Ruslar, Rus dili ve bunlarla bağlantılı her şeyin inkar ve reddedilmesi üzerine inşa edildiğini ve hızla agresif Rus düşmanlığı ve neo-nazizm biçimini aldığını ifade etti.Buravov, Sovyetler Birliği halklarının Nazi Almanyası faşizminin yenilgisindeki rolünün çarpıtılmasına izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti: “SSCB halkları için bu savaş haklı olarak Büyük Vatanseverlik Savaşıydı. Bizim görevimiz, Hitler faşizminin yenilgisinde Sovyetler Birliği halklarının özel rolünün kasıtlı olarak çarpıtılmasına izin vermemek, sadece birbirimizle işbirliği ve etkileşim içinde daha güçlü ve günümüz tehditlerine karşı daha sağlam duracağımızı unutmamaktır.”

https://tr.sputniknews.com/20220507/rusyanin-baskenti-moskovada-9-mayis-zafer-gunu-gecit-toreni-icin-prova-yapildi-1056171378.html

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rusya, 9 mayıs zafer bayramı, nazizm, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, andrey buravov, sscb