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Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı
Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan koca, tedavi altına alındı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T02:09+0300
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türkiye
aile içi şiddet
gözaltı
aydın
efeler
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Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B (26) ile eşi D.B (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Ağır yaralanan D.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis tarafından gözaltına alınan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
türkiye
aydın
efeler
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aile içi şiddet, gözaltı, aydın, efeler

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı

02:09 07.05.2022
© AAGözaltı- Tutuklama
Gözaltı- Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan koca, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B (26) ile eşi D.B (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ağır yaralanan D.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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