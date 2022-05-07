https://tr.sputniknews.com/20220507/ugur-dundardan-imamoglu-aciklamasi-yakasina-rozet-taktik-61-numarayi-fenerbahceli-yaptik-1056173328.html

Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması: Yakasına rozet taktık, 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık

Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması: Yakasına rozet taktık, 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık

Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'na neden 34 numaralı forma değil de 61 numaralı forma hediye ettiğini soran Fenerbahçeli üyeye yanıt verdi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T18:14+0300

2022-05-07T18:14+0300

2022-05-07T18:14+0300

politika

türkiye

ekrem imamoğlu

uğur dündar

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.Bu soru üzerine söz alan Uğur Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar özgüvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz" diye konuştu.

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türkiye, ekrem imamoğlu, uğur dündar, fenerbahçe