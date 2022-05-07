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Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması: Yakasına rozet taktık, 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık
Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması: Yakasına rozet taktık, 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık
Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'na neden 34 numaralı forma değil de 61 numaralı forma hediye ettiğini soran Fenerbahçeli üyeye yanıt verdi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:14+0300
2022-05-07T18:14+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
uğur dündar
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.Bu soru üzerine söz alan Uğur Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar özgüvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz" diye konuştu.
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türkiye, ekrem imamoğlu, uğur dündar, fenerbahçe

Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması: Yakasına rozet taktık, 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık

18:14 07.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamogluAli Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret
Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamoglu
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Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'na neden 34 numaralı forma değil de 61 numaralı forma hediye ettiğini soran Fenerbahçeli üyeye yanıt verdi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.

Bu soru üzerine söz alan Uğur Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar özgüvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz" diye konuştu.
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