https://tr.sputniknews.com/20220508/2013teki-fotografla-gundem-olmuslardi-ak-partili-karaburun-korumasi-samet-atesle-evleniyor--1056180328.html

2013'teki fotoğrafla gündem olmuşlardı: AK Partili Karaburun, koruması Samet Ateş'le evleniyor

2013'teki fotoğrafla gündem olmuşlardı: AK Partili Karaburun, koruması Samet Ateş'le evleniyor

AK Parti 26. Dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, üniversitede tanıştığı, milletvekili olduğu dönemde yakın korumalığını da yapan Komiser Samet Ateş'in... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T06:53+0300

2022-05-08T06:53+0300

2022-05-08T06:53+0300

türkiye

ak parti

milletvekili

şemsiye

bursa

fotoğraf

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AK Parti 26. dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 9 yıl önce kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile evlenecek. Karaburun, milletvekili olduğu dönemde yakın korumalığını da yapan komiser Ateş’ten evlilik teklifi aldı. Çiftin nişan töreni, yarın Bursa’da yapılacak.Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa’da çekilen fotoğraf karesiyle ülke gündeminde yer aldı. O dönem üniversite öğrencisi olan Samet Ateş, engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutmuştu. Bu fotoğraf karesinin ardından Karaburun, 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı.llık arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Bennur Karaburun, “Samet uzun süredir beni evliliğe ikna etmeye çalışıyordu. Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim” dedi.Karaburun, evlilik teklifinin Osmangazi Köprüsü’nde gerçekleştiğini söyleyerek, “Samet Bey bana Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklifi yaptı. Bunun özel bir anlamı var. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti” diye konuştu.Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran’da evlenecek.

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ak parti, milletvekili, şemsiye, bursa, fotoğraf