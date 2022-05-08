https://tr.sputniknews.com/20220508/5-ay-once-cig-altinda-kalan-3-iranlinin-cesedi-bulundu-1056185303.html
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cansız bedeni bulundu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:29+0300
2022-05-08T12:29+0300
2022-05-08T12:29+0300
türkiye
çığ
hakkari
şemdinli
iran
iranlı
polis
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12 Ocak’ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd'in üzerine çığ düştü.5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/kurumaya-baslayan-golden-ceset-cikti-1056038350.html
türkiye
hakkari
şemdinli
iran
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çığ, hakkari, şemdinli, iran, iranlı, polis
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cansız bedeni bulundu.
12 Ocak’ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd'in üzerine çığ düştü.
5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı.
Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.