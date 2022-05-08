https://tr.sputniknews.com/20220508/5-ay-once-cig-altinda-kalan-3-iranlinin-cesedi-bulundu-1056185303.html

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cansız bedeni bulundu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:29+0300

2022-05-08T12:29+0300

2022-05-08T12:29+0300

türkiye

çığ

hakkari

şemdinli

iran

iranlı

polis

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12 Ocak’ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd'in üzerine çığ düştü.5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/kurumaya-baslayan-golden-ceset-cikti-1056038350.html

türkiye

hakkari

şemdinli

iran

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çığ, hakkari, şemdinli, iran, iranlı, polis