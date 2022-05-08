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https://tr.sputniknews.com/20220508/9-mayis-zafer-gunu-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1056187521.html
9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı
9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T14:11+0300
2022-05-08T14:11+0300
dünya
rusya
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
ankara
zafer günü
türkiye
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Naziler baş kaldırıyorlar. Onlar bizi insandan saymıyor. Biz bugün dün kazananları hatırlamaya borçluyuz. Biz dün kazananları hatırlamalıyız ki bugün de kazanalım" ifadelerini kullandı.‘Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür’Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Rusya tarihinde yer etmiş önemli kahramanların yer aldığı sergide konuşan Büyükelçi Yerhov, şunları söyledi:Büyükelçilikteki törende uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı. Karlov'un anıtına çelenk ve çiçekler bırakıldı.Ölümsüz Alay yürüyüşüRusya’da 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.
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rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ankara, zafer günü, türkiye, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı

14:11 08.05.2022
© Sputnik / Turan Salcı9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı
9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Naziler baş kaldırıyorlar. Onlar bizi insandan saymıyor. Biz bugün dün kazananları hatırlamaya borçluyuz. Biz dün kazananları hatırlamalıyız ki bugün de kazanalım" ifadelerini kullandı.

‘Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür’

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Rusya tarihinde yer etmiş önemli kahramanların yer aldığı sergide konuşan Büyükelçi Yerhov, şunları söyledi:
"Bugün burada iki kızıl bayrak yükseliyor. Bu iki bayrak savaşı kazanmış olan muzafferlerin bayrağıdır. Bu bayraklardan biri şanlı Türk Bayrağıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda silah arkadaşları ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlığa kavuşturduğu büyük mücadelenin sembolü olarak gönderdedir. İkinci kızıl bayrak da muzaffer Kızıl Ordu askerlerinin Nazi rejiminin başkenti olan Berlin'de 1945 yılının Mayıs ayının başında kazandığı zaferin sembolüdür. Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür. Elbette bugün de bu zaferlerde gazi ve şehit olmuş atalarımızı unutmuyoruz, onları saygıyla anıyoruz."
Büyükelçilikteki törende uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı. Karlov'un anıtına çelenk ve çiçekler bırakıldı.
© Sputnik / Turan SalcıZafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Yerhov "Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür" dedi.
Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Yerhov Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Yerhov "Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür" dedi.
© Sputnik / Turan Salcı

Ölümsüz Alay yürüyüşü

Rusya’da 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.
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