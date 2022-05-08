https://tr.sputniknews.com/20220508/9-mayis-zafer-gunu-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1056187521.html

9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı

9 Mayıs Zafer Günü Ankara'da, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile kutlandı

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T14:11+0300

2022-05-08T14:11+0300

2022-05-08T14:11+0300

dünya

rusya

‘ölümsüz alay’ yürüyüşü

ankara

zafer günü

türkiye

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Naziler baş kaldırıyorlar. Onlar bizi insandan saymıyor. Biz bugün dün kazananları hatırlamaya borçluyuz. Biz dün kazananları hatırlamalıyız ki bugün de kazanalım" ifadelerini kullandı.‘Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür’Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Rusya tarihinde yer etmiş önemli kahramanların yer aldığı sergide konuşan Büyükelçi Yerhov, şunları söyledi:Büyükelçilikteki törende uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı. Karlov'un anıtına çelenk ve çiçekler bırakıldı.Ölümsüz Alay yürüyüşüRusya’da 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.

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rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ankara, zafer günü, türkiye, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov