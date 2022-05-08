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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T00:19+0300
2022-05-08T00:19+0300
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
linda thomas greenfield
türkiye
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ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye 9 Mayıs'ta yapmayı planladığı ziyaret ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Thomas-Greenfield'in 9-10 Mayıs'ta Brüksel'deki "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi 6. Brüksel Konferansı" kapsamındaki ziyaretinde ise bir değişiklik olmadığı kaydedildi.Daha önce 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklanan Thomas-Greenfield, AA'ya açıklamalarda bulunmuştu.Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine konuşan Thomas-Greenfield, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." demişti.Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." sözleriyle anlatmıştı.
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birleşmiş milletler (bm), linda thomas greenfield, türkiye

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi

00:19 08.05.2022
© REUTERS / MIKE SEGARLinda Thomas-Greenfield
Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© REUTERS / MIKE SEGAR
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye 9 Mayıs'ta yapmayı planladığı ziyaret ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Thomas-Greenfield'in 9-10 Mayıs'ta Brüksel'deki "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi 6. Brüksel Konferansı" kapsamındaki ziyaretinde ise bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
Daha önce 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklanan Thomas-Greenfield, AA'ya açıklamalarda bulunmuştu.
Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine konuşan Thomas-Greenfield, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." demişti.
Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." sözleriyle anlatmıştı.
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