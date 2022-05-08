https://tr.sputniknews.com/20220508/agabeyini-tabanca-ile-yaralayan-eski-milletvekili-serbest-birakildi-1056188183.html
Ağabeyini tabanca ile yaralayan eski milletvekili serbest bırakıldı
Ağabeyini tabanca ile yaralayan eski milletvekili serbest bırakıldı
MHP Tekirdağ eski milletvekili Kemalettin Nalcı, tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı’yı tabanca ile bacağından vurarak yaralamasının ardından çıkarıldığı mahkemece... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T14:42+0300
2022-05-08T14:42+0300
2022-05-08T14:42+0300
türkiye
tekirdağ
kemalettin nalcı
silahlı saldırı
milletvekili
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Tekirdağ Çerkezköy’de meydana gelen olayda, MHP 23’üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.Tartışmanın ardından aynı site içinde oturan ağabeyinin evinin önüne giden Kemalettin Nalcı'nın "Aşağıya in burada konuşalım" demesi üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eski milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Nalcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nalcı'nın ifadesinde, tartışmanın miras yüzünden olmadığını belirterek, ağabeyinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini söylediği belirtildi. Nalcı, kavga sırasında sinirlerine hakim olamadığını belirterek, korkutmak amacıyla ateş ettiğini kazayla yaraladığını söylediği öğrenildi.
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tekirdağ, kemalettin nalcı, silahlı saldırı, milletvekili
Ağabeyini tabanca ile yaralayan eski milletvekili serbest bırakıldı
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MHP Tekirdağ eski milletvekili Kemalettin Nalcı, tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı’yı tabanca ile bacağından vurarak yaralamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Çerkezköy’de meydana gelen olayda, MHP 23’üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.
Tartışmanın ardından aynı site içinde oturan ağabeyinin evinin önüne giden Kemalettin Nalcı'nın "Aşağıya in burada konuşalım" demesi üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eski milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Nalcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nalcı'nın ifadesinde, tartışmanın miras yüzünden olmadığını belirterek, ağabeyinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini söylediği belirtildi. Nalcı, kavga sırasında sinirlerine hakim olamadığını belirterek, korkutmak amacıyla ateş ettiğini kazayla yaraladığını söylediği öğrenildi.