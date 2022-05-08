https://tr.sputniknews.com/20220508/ahmet-hakandan-nagehan-alci-yorumu-dunyanin-en-normal-isi--1056182802.html

Ahmet Hakan'dan 'Nagehan Alçı' yorumu: Dünyanın en normal işi

Ahmet Hakan'dan 'Nagehan Alçı' yorumu: Dünyanın en normal işi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı Karadeniz gezisine davet etmesine yönelik... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T10:34+0300

2022-05-08T10:34+0300

2022-05-08T10:34+0300

türkiye

ahmet hakan

nagehan alçı

açıklama

yazı

köşe yazısı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Ahmet Hakan, 'Nedenleri ve Sonuçlarıyla Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Krizi' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı'nın yer almasını ve kamuoyunda oluşan tepkileri değerlendirdi. Hakan, "Bir siyasetçinin farklı siyasi çizgilerden gazetecileri düzenlediği bir etkinliğe davet etmesi, dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında İmamoğlu, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor. Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi de dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında da İmamoğlu taraftarları, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor" ifadesini kullandı.İmamoğlu'nun tepkilerine yönelik 'üst perdeden açıklamalar yaptığını' söyleyen Hakan, şu ifadeleri kullandı: "'Vız gelir, tırıs gider' diye kendisini eleştiren taraftarlarını azarladı. Mütehakkim bir eda takındı. Burnundan kıl aldırmaz bir üslupla konuştu. Sonra baktı ki bu üslupla krizin önünü alamıyor. Hatta bu üslup, krizi daha da büyütüyor. Bu sefer mecburen bir parça geri adım attı. 'Vız gelir, tırıs gider' için özür diledi. Ancak krizin ana nedeniyle ilgili olarak da pek geri adım atmıyormuş gibi yaptı. Sonuç olarak krizi doğru dürüst yönetemedi İmamoğlu.Erdoğan karşıtlığı konusunda birleşmiş taraftarlarının, kendisinin her yaptığına 'he' diyeceğini zannetti. İmamoğlu, 'Ne diyorsak gidiyor... Ne yapıyorsak sorun olmuyor...' yaklaşımına biraz fazla bel bağlamış sanırım.Gerçi hakikaten de ne dese, ne yapsa idare eden, sorun etmeyen bir kitlenin oluştuğu da su götürmez bir gerçek. Ama öyle anlaşılıyor ki... Yine de bir kıvam varmış ve bu kıvamı kaçırmamak gerekiyormuş."

https://tr.sputniknews.com/20220507/ibb-baskani-imamoglu-viz-gelir-tiris-gider-sozleri-icin-ozur-diledi-1056169702.html

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ahmet hakan, nagehan alçı, açıklama, yazı, köşe yazısı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu