https://tr.sputniknews.com/20220508/ali-koc-stadyum-girisinde-polisle-tartisti-memur-bey-ne-yapiyorsun--1056183464.html

Ali Koç, stadyum girişinde polisle tartıştı: 'Memur Bey, ne yapıyorsun?

Ali Koç, stadyum girişinde polisle tartıştı: 'Memur Bey, ne yapıyorsun?

Ali Koç, Ülker Stadyumu'na girişine izin verilmeyen bir taraftar için polise, "Ne yapıyorsun!" dedi. Polisin, "Buradan girişler yasak" dediği Koç, taraftarı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T11:24+0300

2022-05-08T11:24+0300

2022-05-08T11:24+0300

spor

ali koç

taraftar

polis

stadyum

tartışma

fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın taraftara açık antrenmanını seyretmek için Ülker Stadyumu'na gitti. Koç, aracından inerek bir taraftarın kapıdan girişine izin vermeyen polisle tartıştı.Taraftarların paylaştığı bir videoda arabasıyla stada giriş yaparken görülen Koç, araçtan inerek polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin, "Başkanım, buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220507/ali-koc-umarim-fenerlilerin-imamogluna-hangi-sehrin-baskani-oldugunu-hatirlatma-gunleri-gelmez-1056170372.html

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ali koç, taraftar, polis, stadyum, tartışma, fenerbahçe