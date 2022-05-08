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https://tr.sputniknews.com/20220508/ali-koc-stadyum-girisinde-polisle-tartisti-memur-bey-ne-yapiyorsun--1056183464.html
Ali Koç, stadyum girişinde polisle tartıştı: 'Memur Bey, ne yapıyorsun?
Ali Koç, stadyum girişinde polisle tartıştı: 'Memur Bey, ne yapıyorsun?
Ali Koç, Ülker Stadyumu'na girişine izin verilmeyen bir taraftar için polise, "Ne yapıyorsun!" dedi. Polisin, "Buradan girişler yasak" dediği Koç, taraftarı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T11:24+0300
2022-05-08T11:24+0300
spor
ali koç
taraftar
polis
stadyum
tartışma
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın taraftara açık antrenmanını seyretmek için Ülker Stadyumu'na gitti. Koç, aracından inerek bir taraftarın kapıdan girişine izin vermeyen polisle tartıştı.Taraftarların paylaştığı bir videoda arabasıyla stada giriş yaparken görülen Koç, araçtan inerek polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin, "Başkanım, buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı.
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ali koç, taraftar, polis, stadyum, tartışma, fenerbahçe

Ali Koç, stadyum girişinde polisle tartıştı: 'Memur Bey, ne yapıyorsun?

11:24 08.05.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Ali Koç, Ülker Stadyumu'na girişine izin verilmeyen bir taraftar için polise, "Ne yapıyorsun!" dedi. Polisin, "Buradan girişler yasak" dediği Koç, taraftarı kendi ofisine aldığını söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın taraftara açık antrenmanını seyretmek için Ülker Stadyumu'na gitti.
Koç, aracından inerek bir taraftarın kapıdan girişine izin vermeyen polisle tartıştı.
Taraftarların paylaştığı bir videoda arabasıyla stada giriş yaparken görülen Koç, araçtan inerek polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin, "Başkanım, buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
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