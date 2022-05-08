https://tr.sputniknews.com/20220508/anneler-gunune-ozel-otobus-otobuslere-dantel-hali-ev-terligi-kurabiye-motifleri-konuldu-1056185213.html

Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu

Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu

Kocaeli'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süslendi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:26+0300

2022-05-08T12:26+0300

2022-05-08T12:26+0300

yaşam

türkiye

kocaeli

anneler günü

otobüs

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdiOtobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak, çok da güzel" dedi.

kocaeli

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türkiye, kocaeli, anneler günü, otobüs