Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220508/anneler-gunune-ozel-otobus-otobuslere-dantel-hali-ev-terligi-kurabiye-motifleri-konuldu-1056185213.html
Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu
Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu
Kocaeli'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süslendi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:26+0300
2022-05-08T12:26+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
anneler günü
otobüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056185188_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_e5df420d3a46b681349b8074a7ab2848.jpg
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdiOtobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak, çok da güzel" dedi.
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056185188_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_2fee0ed09f34dcb8f410393d5ca64733.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kocaeli, anneler günü, otobüs

Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu

12:26 08.05.2022
© DHAAnneler Günü'ne 'özel' otobüs
Anneler Günü'ne 'özel' otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kocaeli'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi
Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak, çok da güzel" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала