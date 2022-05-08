https://tr.sputniknews.com/20220508/anneler-gunune-ozel-otobus-otobuslere-dantel-hali-ev-terligi-kurabiye-motifleri-konuldu-1056185213.html
Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu
Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu
Kocaeli'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süslendi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:26+0300
2022-05-08T12:26+0300
2022-05-08T12:26+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
anneler günü
otobüs
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdiOtobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak, çok da güzel" dedi.
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türkiye, kocaeli, anneler günü, otobüs
Anneler Günü'ne ‘özel’ otobüs: Otobüslere dantel, halı, ev terliği, kurabiye motifleri konuldu
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Kocaeli'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi ‘anneleri hatırlatan’ motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi
Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak, çok da güzel" dedi.